Federação Paraense de futebol é um bom negócio

A afirmação de que a Federação de futebol é um bom negócio para quem a dirige e é um péssimo negócio para os clubes é cada dia mais acertada. Quem preside a FPF não tem perrengue algum, com salário quase milionário por ano, viagens internacionais e caronas com a Seleção Brasileira. Bons restaurantes no Rio de janeiro quando visita a CBF, com direito a mimos da CBF e Seleção Brasileira. Mas os clubes, o futebol paraense e até os funcionários da FPF, não conseguem nem de longe o mesmo. Aí somos testemunhas de lutas travadas por presidência de clube para administrar problemas, quando pote de ouro é da FPF. Agora quem não quer esse deleite todo? A rotina sempre foi essa, só que antes os envolvidos faziam de tudo para não mostrar na mídia.

Paysandu irá apresentar “casa de lata”

A diretoria do Paysandu tem apresentado vídeo do CT, que está ganhando belos gramados para treinamentos dos profissionais, mas com um detalhe vexatório, que mesmo que seja informado que é improvisado, não deve cair bem aos olhos de profissionais que o clube tentará trazer para a disputa da Série B. Fico imaginando pagar 120 a 150 mil para um bom jogador e dizer a ele que vai usar contêiner para tomar banho ou ir ao banheiro. Será que em três meses não daria para os milionários empresários do ramo de construção que estão pendurados no clube fazerem algo melhor, não? Toda a iniciativa é positiva e digna de aplausos, mas é preciso ser respeitada a imagem do clube. Já é ruim a logística para ir e retornar do CT, que é lá em Ananindeua.

E o nada consta?

No futebol deveria ser necessário em clubes, federações, arbitragem, o "nada consta". É ruim para qualquer instituição ter como presidente ou membro pessoas condenadas pela Justiça, denunciadas, ainda mais por ações que lesam instituições ou pessoas. Por mais que muitas vezes constem em estatuto, muita das vezes é esquecido para favorecer esse ou aquele. Sabemos que o futebol, por muito tempo, foi bancado pela corrupção e contravenção. Hoje os tempos são outros, mas parece que não tão diferentes. Vivemos em um mundo, hoje, em que uma simples consulta na rede você se depara com a triste realidade de um passado não tão distante. Antes isso ficava somente na esfera de clube, agora isso já foi suplantado. Mas a quem interessa investigar?

Apito final.

Fazer mudanças no campeonato de 2024 não é permitido pela lei. Só a cada dois anos. Mas, como ano passado já foi rasgado o regulamento e até o da Segundinha esse ano, não acredito que venha a ser um problema na reunião do conselho técnico.

Essas mudanças, para serem aceitas rapidamente pelos clubes, é só colocar um pouco mais de dinheiro no bolo, prometer umas bolas ou dizer que o não, fará quem votou contra, ter a boca torta da FPF. É verdade, é assim que o futebol paraense é gerido hoje.

Parece que esquecem que inventar competições, aumentar calendário para a base, dentre outras ideias, é preciso que a estrutura que não existe, com campos, transporte e principalmente patrocínios, venham juntos. Ideia todos temos!