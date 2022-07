Faltam 3 pontos Papão!

Com mais uma vitória, o Paysandu chega aos 29 pontos e já se classifica antecipadamente para a reta final da Série C. Time não precisou golear ninguém, foi regular e dentro de casa fez muito bem o seu papel. Será um time mais exigido na reta final, precisa saber jogar contra times que só vão se defender dentro da Curuzu. Existe quem aponte que o time tem problemas em fazer gols, mas os números não mostram isso não. Já na defesa, o torcedor pega no pé dos zagueiros que dividem a posição e jogam com o absoluto Genilson.

Uma vergonha anunciada

Todos no Baenão sabem que o grupo não tem interesse em subir o Remo, quando deixam claro isso, ao fazerem o que bem entendem. Panelas, barcas, noitadas, tudo que o futebol não aceita. Jogadores aniquilados fisicamente e que são escalados considerando quem tem mais gás para jogar as partidas. É momento de pensar em não cair e vencer os dois próximos dois jogos dentro de casa. A maior vergonha parece que estará por vim ainda, caso nada muito drástico não seja feito no Baenão.

E aí Gusmão?

Quem reclamava do Bonamigo, como o colunista aqui, precisa reconhecer que o Remo trouxe um treinador que, em três jogos, o homem não chegou em Belém. O treinador, em mais de 20 dias, não conseguiu detectar quem não vai ajudar o time. A escalação e as próprias mudanças no jogo de ontem, qualquer torcedor à beira do campo faria melhor. E olha que o Remo paga 10 mil reais para um treinador da casa, para só assistir treino. Cuidado Gusmão (ilustração), faça melhores escolhas.

Apito final

Foi dito ao Fábio Bentes, para dispensar quem não iria ajudar, antes do treinador chegar. Aí o treinador entendeu que o Marco Antônio deveria entrar ontem aos 10 minutos do segundo tempo.

O Paysandu já sabe que precisa contratar zagueiro e um atacante. Mas o mercado tem gente com qualidade? Não pode trazer pedra doida para um grupo que tá lutando.

Teu goleiro tá zero de confiança, aí resolves dar uma tijolada para ele na pequena área, qual a chance disso dar certo? É preciso ser muito displicente para correr risco assim. Esse foi o Remo ontem.

Se não tomar atitude severa, pode entregar o bastão e sustar o Remo até quem sabe na Série D em 2023.