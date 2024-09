Falta muito pouco, Leão!

Quando o Remo fez o gol nos minutos finais, após uma partida sofrível. Quando o São Bernardo perdeu um gol feito no último minuto contra o Botafogo. Quando o zagueiro do Remo entregou o gol da vitória para o Volta Redonda. Quando Serrador, do Botafogo, perdeu uma cabeçada incrível. Pois é, tudo isso conspira para que o Remo vença o São Bernardo em casa e garanta o acesso de forma antecipada. E não adianta, será uma surpresa, afinal, estamos falando de um time desacreditado durante todo o ano. O Remo sempre contou com uma "ajudinha", e desta vez não é diferente.

São Bernardo é perigoso, sim

É preciso respeitar o São Bernardo, sem dúvidas. Mas não é aceitável um jogo morno, sem intensidade. O Remo precisa ir para cima, usar a força de sua torcida e encerrar logo essa agonia. O torcedor não merece, os próprios jogadores não merecem, e muito menos a diretoria, ter que esperar até o jogo contra o Botafogo, na Paraíba, para saber se a Série B será uma realidade. Tem que ser uma semana perfeita. Não importa se o melhor atacante do time não estará em campo. Quem entrar, precisa dar mais de 100% e acabar com esse carma. Que seja agora!

Um Leão perigoso

O Sport enfrenta o Paysandu hoje, na Curuzu, com o objetivo de vencer para continuar brigando com seu elenco caro pelo retorno à Série A. O Paysandu, por sua vez, precisa de um pacto para vencer em casa e garantir sua permanência na Série B em 2025. Apesar de ter uma boa equipe, o Sport precisa se sentir desconfortável na Curuzu, e Márcio Fernandes deve acertar na escolha dos 11 titulares. Mesmo acompanhando o time à distância, Márcio precisa entender quem está em melhor fase e quem pode entregar o máximo, para não repetir os erros do passado.

Apito final

Independentemente do que venha pela frente, Jaderson merece ser reconhecido e elogiado pelo que faz com a camisa do Remo. O jogador atua em praticamente todas as posições e sempre dá o seu máximo em campo. Parabéns!

Vivemos um sonho muito possível de ver Remo e Paysandu na Série B. A alegria é imensa, mas o sofrimento permanece a cada rodada. Nada é fácil, mas precisamos tornar essa jornada menos dolorosa. Vamos em frente!

Relatos de André Cavalcante, que esteve em Volta Redonda, mostram o tamanho do amor da torcida. O diretor jurídico da FPF e ex-presidente do Remo destacou o comportamento do governador, do presidente Tonhão e do bicolor Ricardo, presidente da FPF. Foi pura adrenalina!