Estamos todos fora!

A Copa do Brasil valeu o quanto durou. O Águia, com menor investimento dentre os paraenses, fez história ao passar pelo Goiás, mas foi implacavelmente derrotado pelo Fortaleza. No agregado, foram 8 gols, contra somente 1. O Paysandu teve menor sorte ao cair contra o Fluminense, que joga o melhor futebol do Brasil. Quem assistiu os dois jogos pôde ter certeza que os 6 a 0 ficaram até barato. O Remo pegou um Corinthians horroroso e foi o time que mais deu esperança aos paraenses, mas não conseguiu repetir o jogo que fez em Belém. Foi bom enquanto durou! Que venha 2024.

Não adianta reconhecimento

O Clube do Remo precisa de algo que traga a confirmação que está no caminho certo e possui um bom time. Nas duas competições, Copa Verde e Copa do Brasil, quando exigido, até mostrou superioridade contra o Paysandu na Copa Verde, mas foi eliminado. Na Copa do Brasil, venceu o Corinthians, mas caiu de bobeira no segundo jogo. Duas classificações que muitos acreditavam que viriam. Agora, para o primeiro semestre, resta o campeonato local e tentar confirmar que é melhor. Não basta o reconhecimento, é preciso ganhar algo.

Serviço de primeira

Quem foi até a Arena Corinthians no jogo Corinthians e Remo pôde conhecer um serviço de primeira qualidade. Tudo muito organizado, funcionários educados e personalizados. Estádio separado em setores, com serviço de alimentação. O ingresso mais caro custava 350 reais, com direito a show, comida e bebida, além de brinde. A organização começa do estacionamento, com o valor de 120 reais. O futebol com esse serviço todo afastou o torcedor com renda apertada e elitizou os estádios. Em Belém, nunca teremos esse serviço, cobrando 30, 50 ou 80 reais. Essa é a verdade!

Apito final

Contra o Cametá, no primeiro jogo da semifinal, o goleiro Vinicius saiu errado e levou gol. Contra o Corinthians o goleiro fez que iria na bola e não foi. O vereador precisa dar uma organizada nisso.

Tanto Paysandu quanto Remo fizeram dois jogos que aumentam a exigência e devem aumentar seus rendimentos para as finais do Parazão. É o mínimo que se espera da dupla Re-Pa.

Incrível a arbitragem tendenciosa no jogo Corinthians e Remo. Se revoltou quem assistiu de Belém, imagina quem estava no estádio vendo ao vivo. Parecia uma festa pronta, que mesmo assim o Remo vendeu caro.