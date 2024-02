Estamos errando com Catalá?

Catalá não está errado ao afirmar que é muito cedo para ser questionado por resultado comandando o Remo. Realmente são somente quatro jogos e quem conhece futebol sabe que é muito pouco treino e jogos para amadurecer uma equipe. A proposta sempre foi a do acesso, mas não é possível não avaliar o time no campeonato estadual e ter uma ideia do que esperar lá na frente. A ruim atuação no Re-Pa e a derrota para a Tuna explodiram nas redes sociais o desejo de que o treinador seja demitido. O presidente passou a ser cobrado e tocaram em algo que incomoda, ao fazerem perguntas ao Tonhão de se ele vai repetir os erros do Fábio. O Catalá não está errado em pedir tempo de maturação, mas o que incomoda é a passividade na sua fala.

Catalá está no Clube do Remo!

Ser campeão por um time do interior paulista, sem grande torcida, não é nem de longe igual a treinar o Remo. Se ganhar jogos por 1 a 0, com sofrimento, estará no topo da tabela, será criticado como se lá na frente não fosse conseguir o objetivo. Palavras ditas em entrevistas quando ocorrem para uma pequena mídia no interior não é igual ao se manifestar para dezenas de veículos no Pará. Isso sem falar da cobrança direta nos jogos, com estádios com públicos nem sonhados no interior de São Paulo. Fica parecendo que o Catalá se preparou para ser treinador no campo, mas não se preparou para lidar com os questionamentos e fazer a leitura do ambiente que trabalha. Claro que é um jovem treinador e o Clube do Remo pode ser uma escola para que aprenda e ainda ganhe algo.

Uma Rádio para ouvir futebol

Apito final.

Enfim, o Vinicius, goleiro do Remo, falou! Isso mesmo, foi meio de forma inesperada, devido a ninguém esperar que mesmo não relacionado para o jogo contra a Tuna, o goleiro fosse aparecer no gramado para acompanhar o aquecimento dos goleiros.

Vinicius deixou claro que a diretoria disse não ter interesse na sua permanência depois do Parazão, mas o goleiro disse que não vai encerrar a carreira. Como é vereador em Belém, vai ter que jogar então em um clube próximo. A não ser que desista da Câmara.

A diretoria do Clube do Remo precisa manusear essa situação de uma forma que a relação do clube com o ídolo termine da melhor maneira. O Vinicius merece isso, a torcida também merece e não pode ocorrer o que ocorreu com o Eduardo Ramos.

Um feliz Carnaval ainda!