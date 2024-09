Está tudo pronto para a subida do Leão

É surpreendente ver que o Clube do Remo depende apenas de si mesmo para garantir o acesso à Série B em 2025. Foi um ano muito difícil, com muitos erros, e o futebol profissional do clube desafiou até o imprevisível. Poucos acreditavam na classificação; alguns temiam o rebaixamento, mas agora a grande maioria acredita na vitória. O Remo contou com o apoio da torcida e a força da camisa para dar o impulso necessário nesse momento decisivo. No entanto, a grande questão é: como os jogadores vão reagir à pressão?

Uma semana tranquila

A semana do Remo foi bem tranquila. Começou na segunda-feira com um churrasco entre jogadores e funcionários, para fortalecer ainda mais o grupo. A premiação já foi definida, e pode ser até maior, já que os azulinos estão se mobilizando, como fizeram em todos os jogos da segunda fase. O Baenão está fechado, sem entrevistas ou declarações por parte dos jogadores e comissão técnica, que focaram no aprimoramento tático para o jogo de amanhã. Como dizia Galvão Bueno na Fórmula 1, o Remo está sendo conduzido "nas pontas dos dedos".

A áurea ruim persiste

Já diz o ditado: quando a coisa ruim não está presente, ela manda o secretário. Hélio dos Anjos deixou suas influências na Curuzu e afirmou que seus aliados continuam buscando informações sobre a rotina do clube, tentando causar problemas, mesmo à distância, lá de Alagoas. Hélio é maior do que essas intrigas, e agora a missão na Curuzu é identificar o "X9", como é conhecido o informante. O que impressiona é que o Paysandu parece estar agindo contra si próprio, como se a dificuldade do técnico Márcio em fazer o time jogar bola já não fosse suficiente.

Apito final

Todos aguardam a entrevista de Papelim, caso o Remo consiga o acesso no domingo. Será que ele vai se autointitular o capitão desse navio? Papelim, que sempre foi uma figura pacífica, provavelmente não dirá inverdades.

Márcio e o executivo Felipe já enviaram o recado de que, sob o comando de Hélio, o Paysandu venceu apenas cinco jogos, conta com um elenco de 38 atletas e ainda enfrenta problemas com premiações atrasadas. A preocupação deveria ser outra: fazer o time jogar futebol.

As rádios Liberal Mais 98.9 FM e Liberal FM 97.5 estarão com seus repórteres por toda Belém no domingo, proporcionando o maior pré-jogo do rádio paraense, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Vai perder?

Que os deuses azulinos estejam presentes! Amém?