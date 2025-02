Errado o Nicolas não está!

Nicolas soltou a metralhadora ontem em Bragança. Sobrou para todo mundo, mas faltou cobrar a própria diretoria. Isso mesmo! Não ouvimos a diretoria do Paysandu cogitar solicitar à FPF a mudança do local do jogo, mesmo com fotos e documentos que relatavam a situação do gramado em Bragança. Sem risco algum de não se classificar, o Paysandu poderia ter poupado seus jogadores mais caros e badalados. Talvez o problema seja que, nem em um campo bom ou regular, o time tem produzido o que se espera. O mais impressionante é que nada surpreende no Campeonato Paraense, e as reclamações são sempre as mesmas.

O Remo é líder isolado!

O Clube do Remo atropelou a Tuna Luso, mesmo sem ter o domínio total do jogo. Isso mesmo, o Remo ainda correu muito atrás dos garotos da Tuna Luso, apesar de ter time para ditar o ritmo da partida. A defesa protege bem, mas, se Jadson não sair jogando, o time se perde e não sabe muito bem o que fazer. Pelas laterais, o Remo é mais efetivo e perigoso. O placar elástico de ontem só aconteceu porque a Tuna se lançou ao ataque, dando ao Remo a chance de pisar na área. A vitória não esconde que o time, apesar de caro, ainda apresenta dificuldades.

Viseu ainda não sabe bem qual é sua função em campo. Mas o Remo é líder.

Futebol alegre e organizado

A Tuna Luso pratica um futebol alegre e organizado. Claro, falta efetividade em jogos como o de ontem, mas é preciso reconhecer o pouco investimento e, ao mesmo tempo, enaltecer o estilo ofensivo, com muito toque de bola e velocidade. A Tuna só pode ser criticada se não entregar, contra outras equipes, o que entregou contra Paysandu e Remo. Falta força ofensiva – ou melhor, falta chegar inteira ao ataque e converter. O time mantém a posse de bola, mas vê o tempo passar sem ser realmente perigoso.

A Tuna está de olho nas competições nacionais de 2026 e, sinceramente, com o elenco que tem, tem grandes chances de conseguir mais uma vez.

Apito final

Com o salário que recebe, Viseu deve estar guardando mais futebol para o restante da temporada. Já fez gols, já deu assistências, mas ainda não sabemos em que posição pode render mais. Até aqui, não é nem o camisa 9 nem o camisa 10.

Vamos assistir ao Paysandu no Mangueirão pela Copa Verde? Pois é, lá o time tem tudo para render melhor, voltar a vencer e jogar no estádio onde enfrentará o maior rival. A torcida está na expectativa de ver o time em campo no gramado.

Aliás, parece que não avisaram aos meio-campistas do Paysandu que o goleiro do Bragantino era Vinícius. Os caras chutavam de qualquer lugar, enquanto Vinícius, seguro como sempre, não se assustava com nada. Nicolas até teve a chance de marcar.

E Marcos Braz? Pois é, o Remo foi assunto no Brasil inteiro ao nomeá-lo representante do clube no sorteio da Copa do Brasil na CBF. Dentro do Remo, é certo que Braz fará mais do que isso. Experiência e nome, ele tem de sobra.