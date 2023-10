Em casa, os 'meninos' sentem muito!

As três partidas que o Paysandu fez em casa, nesse quadrangular, foram abaixo da expectativa. Na vitória em cima da hora contra o Botafogo, deixou internamente, na Curuzu, exatamente o sentimento que o time sente a pressão do estádio lotado. Ontem, com 50 mil pessoas, o time então voltou a sentir? Pois é, principalmente na parte defensiva, o Paysandu ontem foi muito abaixo. O quarteto de trás e o próprio goleiro parece que estavam em outro jogo e não uma decisão. O tamanho da decepção nem se discute então.

Quanto comporta o Mangueirão?

Mais uma vez, ontem tivemos um público anunciado de 47 mil, mas claramente tinha muito mais que isso. Quem manda no tamanho do público é quem faz o evento ou existem órgãos de segurança para controlar o que o estádio tem de capacidade? Assim, quem loca o estádio para o evento que for, pode colocar o público que bem entende? Para piorar a situação, quem comanda o estádio, no caso a Seel, tem os números das catracas de forma on-line. Pode parecer um assunto chato, mas que precisa de atenção de todo mundo. Ou quem se responsabiliza?

Poderia ser pior!

Com o time aberto buscando o empate que daria a classificação, o Paysandu correu o risco eminente de diminuir o saldo de gols, caso as duas ou três chances no final que o Amazonas perdeu. Agora o Paysandu pode até perder por 1 a 0 que consegue subir para a Série B. Lembrando que o Paysandu joga muito melhor fora de casa e o Volta Redonda, nessa fase, não fez por merecer subir. Mas como estamos falando de um último e único jogo, quem pode mudar a sensação de decisão difícil é o próprio Paysandu, como fez o Amazonas ontem em Belém.

Apito final.

Diretoria do Paysandu tendo à frente o presidente Maurício, que tudo fez até ontem. Não poupou um centavo, prometeu bicho milionário, mas parece que ontem os meninos não encarnaram o que a diretoria esperava. Não retribuíram nada, não.

Sábado, véspera do Círio, Belém lotada, Paysandu em campo em Volta Redonda. Domingo, dia do Círio, Paysandu desembarcando em Belém com a classificação para a Série B. É dobrar os joelhos, fazer aquele pedido para a Santa e ter fé. Fé é o que não falta para o paraense!

Ontem, o YouTube do Group Liberal teve mais de 320 mil acessos de internautas para ouvir a Rádio Liberal FM, com o jogo Paysandu e Amazonas. Com pico de 7 mil assistindo on-line. Foi um show de transmissão, pena que não veio ainda o acesso.