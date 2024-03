E as vagas da Série D e Copa do Brasil?

Ao criar a Copa Grão-Pará, se amparando no novo marco na lei-geral dos clubes, a FPF, no congresso técnico, colocou em votação e aprovou de forma unânime que a Copa criada daria as duas vagas da Série D e uma vaga na Copa do Brasil, isso se Remo e Paysandu fossem os finalistas. Só que não foi o que foi redigido. E, se amparando na gravação da reunião, a FPF se ligou no erro e foi provocada pelo Águia, que resolveu enviar o link da reunião gravada para todos os envolvidos. Na realidade, a redação ficou igual ao regulamento do ano passado e para, a FPF, vai valer o acertado no congresso técnico, que segundo a FPF é soberano na decisão. A CBF fala que só pode ser ofertada uma vaga na Série D em torneio paralelo.

O paraguaio não “esconde o jogo”.

O Gustavo, treinador do Clube do Remo, não é do tipo que enrola nas respostas e também não evita dizer exatamente o que pensa. O repórter Rodolfo Souza, da Rádio Liberal, disse na coletiva ao treinador que o goleiro Marcelo Rangel foi escolhido como craque do jogo. O treinador elogiou a partida do seu goleiro, mas disse que é uma notícia ruim, já que não pode comemorar que o seu goleiro foi o craque do jogo, já que mostra que seu time foi bastante ameaçado. O treinador também lamentou não poder contar com todos os seus jogadores e mais uma vez apontou que o time precisa melhorar. E bota para melhorar nisso!

Paysandu se preparando para o futuro.

O Paysandu tem no seu grupo de trabalho profissionais na área comercial, marketing, inteligência e projeto que estão trabalhando para a criação de novos serviços e produtos. Um investimento grande, em profissionais vindos de fora, que vai envolver, é claro, o torcedor, que é o consumidor direto do clube. Ao mesmo tempo, a evolução da estrutura científica dentro do clube, com o trabalho do dia a dia, também elevou o poder de desenvolvimento das valências físicas no elenco. O Paysandu está crescendo junto com o seu retorno para a Série B e não vai ser por falta de estrutura que o clube não fará bonito na temporada 2024.

Apito final.

Há um mês o Mangueirão não está sendo usado. Remo e Paysandu passaram a treinar nos seus espaços de CT, para poupar o gramado. O Baenão está bem ruim, foi o que vimos no jogo de sábado. Remo poderá usar o Mangueirão na Copa Verde. Perguntado, o treinador disse desconhecer a troca.

Marabá passou do tempo de ter um estádio confortável ao Águia, aos jogadores e torcedores. Uma região que corre muito dinheiro, mas que o Águia não consegue ser amparado para tal. O Águia dá para Marabá uma visibilidade muito grande.

Confrontos de paraenses e amazonenses vão testar mais uma vez os elencos de Remo e Paysandu para a temporada. Remo tem tudo para ter a missão mais difícil enfrentando o Amazonas. Paysandu pega o Manaus que é mais fraco por lá. Ou não é?