Dois bons jogos

Remo e Paysandu fizeram dois jogos bem movimentados. Incrível como o Paysandu venceu fazendo 4 gols, porém não convenceu. São 11 gols tomados em três jogos seguidos, entre Parazão e Copa do Brasil. Mas o Campeonato Paraense é assim mesmo, Remo e Paysandu só tem um obrigação, a de chegar na final. O Remo de quem ninguém espera muito, até que conseguiu tocar a bola em Bragança. Essas disputas estão abertas ainda.

Saiu a lista

Se a confusão já era grande, com a listagem divulgada de quem está apto a votar pela comissão eleitoral parece que foi o mesmo que jogar gasolina para apagar o fogo. Agora fica a expectativa de quem ficou fora da lista interpelar judicialmente. Agora, será que a própria FPF teria interesse que a eleição não ocorra? Eliminaram quase 50% de quem constava na primeira lista como apto. A briga está muito feia e barulho é o que não falta.

Arbitragem

Os jogos que chamaram mais atenção, com Remo e Paysandu envolvidos, tiveram as maiores reclamações com a arbitragem. O Marco, no jogo Caeté x Remo, não teve dia fácil e o jogo também não ajudou. O erro maior foi não ter dado o pênalti no primeiro tempo no atacante Bruno Alves, do Remo. Voltou pressionado para o segundo tempo e marcou um pênalti que não ocorreu. No do Paysandu, o árbitro não deu falta no lance do gol que originou a vitória.

Apito final

Dioguinho não entrou em campo contra o CSA e ontem foi titular contra o Tapajós. Quem explica uma atitude dessa do treinador? Cabeça de treinador ninguém entende.

Atitudes como essa dão margem para pensar que a ordem vem de cima, principalmente depois de duas goleadas sofridas. Mas o Márcio não leva desaforo para a casa mesmo.

Enquanto não chegar um treinador no Remo e quebrar essa panelinha que existe entre alguns que se acham intocáveis, um jogador como o Curuá não vai ter vez. Joga muito mais que Uchôa. Como ele tem outros também.

Por falar nisso, foi bem amistoso o encontro do Fábio Bentes e Josué Teixeira em Bragança. Continuo sentindo o cheiro de Josué na série C no Remo. Ele merece esse retorno um dia.