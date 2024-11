Diferença entre Remo e Paysandu

Com a eleição de Roger Aguilera, o Paysandu reforça a tradição de continuidade familiar, de pai para filho. No clube, é comum que, em momentos de dificuldade financeira ou de grandes investimentos, muitos se unam para ajudar. O Paysandu conseguiu engajar sua segunda e terceira geração de torcedores, que não só amam o clube, mas também possuem condições financeiras e influência no mercado para contribuir. No Remo, quando a situação aperta, muitos se afastam ou evitam se comprometer. Atualmente, não vemos filhos ou netos de tradicionais remistas envolvidos no dia a dia do clube, ou investindo nele. Isso faz um clube melhor que o outro? Não necessariamente, mas é um fato marcante.

Três dias com a Seleção Brasileira

Depois de quase receber o jogo entre Brasil e Uruguai, que será realizado em Salvador neste mês, Belém ficou com três treinos da Seleção Brasileira, que ainda não têm confirmação se serão abertos ao público. Os treinos começam na segunda-feira e, na quarta, após a última movimentação, a equipe embarca para a Venezuela. Há uma expectativa de que parte do público, especialmente convidados e crianças de projetos sociais, possa acompanhar as atividades. A grande atração será Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, que desperta mais atenção por seu desempenho na Europa. Resta saber se os torcedores paraenses ainda vão lotar a porta do hotel, já que, desta vez, Neymar não estará presente.

Apito final

Dois gols evitáveis eliminaram a Tuna da Copa do Brasil Sub-20 contra o São Paulo. Quem esperava uma goleada se surpreendeu com a garra dos jovens da Tuna. Que esses talentos sejam melhor desenvolvidos no futuro.

No Baenão, está prometida a construção de cadeiras e camarotes para 2025. Com isso, o Remo deverá utilizar o Mangueirão para todas as competições. A verba arrecadada com a assinatura da Liga provavelmente será destinada ao centro de treinamento.

Roger Aguilera prometeu concluir as obras do CT e aumentar a capacidade da Curuzu. No entanto, não seria surpresa se, antes disso, ele anunciasse a contratação de um jogador renomado. Apesar de sua insistência nessa estratégia, historicamente ela não tem dado bons resultados.

Que o Remo consiga apagar a má impressão deixada nesta temporada. Assistindo às entrevistas de Papelim, é impossível não lembrar dos erros de 2024. No entanto, é difícil contestar os resultados: no final, o Remo subiu. Mas a que custo?

Na segunda-feira, o Paysandu pode ter seu “último ato” da temporada, com uma vitória sobre o fraco Brusque. É uma pena que o jogo não será no Mangueirão, com estádio lotado, mosaico e muita fumaça. Vai acontecer na Curuzú mesmo!