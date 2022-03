Deu uma forra Leão!

Com um futebol de qualidade, o Remo fez o que poderia ser difícil no mais fácil jogo do campeonato até aqui. Transformou a dificuldade com um bom futebol, sendo protagonista os 90 minutos. Bonamigo deu a segunda respirada do ano, depois de ter encarado um Re-Pa avaliado como inferior, por muito pouco não venceu o jogo e essa goleada frente ao Caeté foi um alívio. Dessa vez o time venceu jogando bem e trouxe esperança. Esperança de desbancar o que pode ser o tricampeonato do rival.

Castanhal deu mole

Com muito mais investimento, com muito mais estrutura, o Castanhal fez dois jogos contra o Águia e em condições inclusive de duas vitórias, mas, pela incompetência nas finalizações, acabou deixando o campeonato e se não conseguir subir para a Série C esse ano, em 2023 não terá divisão mais uma vez. Isso é muito pouco para um time estruturado e que no papel tem bons nomes. Agora a diretoria fará a famosa avaliação do elenco para encarar a Série D. O Castanhal foi o time do "quase" até aqui em 2022.

Não é oficial?

A Rede Globo encerrou o Globo Esporte nacional falando da concentração da Seleção Brasileira na terça-feira, dizendo que o jogo de hoje contra o Chile, no Maracanã, será o último jogo da seleção no Brasil entes da Copa do Mundo. Essa informação cai por terra quando a CBF tem em sua programação a reabertura do Mangueirão no dia 27 ou 28 de setembro. Talvez a informação correta seria que esse jogo de hoje será o último oficial e valendo três pontos antes da Copa do Mundo. Vamos esperar confirmar!

Semifinais definidas O Paysandu, ontem, meio que sem vontade até, fez o básico e garantiu classificação com uma vitória simples por 1 a 0. Agora vai pegar o Águia e, lá em Marabá, vai ter o jogo acredito que mais difícil das duas disputas que teremos. O Remo, apesar de um clássico, joga as duas partidas em Belém e o jogo do Souza terá também seu grande desafio. Remo e Paysandu se apresentam para essa próxima fase em um clima diferente. A desconfiança agora é do torcedor bicolor com a sua equipe.

Chumbo Grosso

Confusão formada e as Ligas que foram retiradas do mapa de votação, devido a comissão eleitoral entender que elas estão irregulares, continuam protestando e prometendo formar uma Liga independente. Talvez mais abandonadas não devam ficar.

Coronel Nunes não foi escolhido para ser dessa vez um dos inúmeros vices da CBF nas eleições. Agora, o homem que figura em cargos na FPF e CBF por décadas, bate em retirada dessa atividade que lhe deu muitos dividendos. Enfim vai descansar, né Coronel?

Apanhando de todos os lados, calado, concentrado em montar um time competitivo na Série C, o presidente Fábio Bentes, do Clube do Remo, recebeu uma forra do seu time em campo. Mas ele deve saber muito bem que ainda é pouco para a Série C.

Time grande é assim mesmo: foram duas derrotas e uma vitória arrastada contra o Tapajós, que logo as cobranças chegaram e muitos tentando jogar na lama o trabalho construído até aqui. Quem está dentro do trabalho, precisa saber conviver com isso.

O nosso craque brasileiro Neymar mais uma vez na berlinda do futebol mundial. Principalmente com a sua própria torcida e a imprensa em Paris que inclusive o acusa de treinar bêbado. Neymar precisa mudar de ares e o PSG precisa entender isso.