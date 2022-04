Desperdício

O Remo em Manaus saiu punido! Ou melhor, ele mesmo se puniu ao não vencer uma partida que estava na sua mão e saiu com a derrota no último minuto. Dessa vez quem saiu do banco não conseguiu ajudar e nem fazer o que o Bonamigo tinha em mente. Diretoria e torcida revoltadas e mostrando intolerância com jogadores sem compromisso e qualidade. Série C não é estadual e o time do Manaus, que pouco fez, agora tem um ponto a mais.

Treino leve

O Paysandu não poderia ter enfrentado um adversário melhor que o de ontem. Jogando no gramado ruim de Paragominas, o Paysandu teve a oportunidade de entrosar a equipe com os novos contratados e ganhar os três pontos, é claro. O Atlético Cearense nem sabe o que foi fazer em Paragominas. Foi um treino oficial, sem elogios demais e nem críticas para a atuação do Papão de ontem. O importante, mesmo, foi que o time fez a sua obrigação.

Fez bonito

Ontem o Castanhal atropelou o Moto Club do Maranhão. Estreou muito bem na vitória por 3 a 0 lá em Bragança. A Tuna saiu na frente, mas decepcionou ao levar de 3 a 1 fora de casa, da equipe do Tocantinópolis. Não será surpresa se essa derrota da Tuna já provocar a demissão do treinador. Queriam demitir o profissional até quando vencia no estadual. Josué Teixeira está no Rio de Janeiro e com o telefone na área.

Apito final

Rony pelo Palmeiras e Pikachu pelo Fortaleza fizeram gol pela segunda rodada da Série A. Esses meninos continuam voando em suas equipes. Nossos maiores tesouros no futebol.

Alguém tem dúvida que os jogadores do Remo darão a vida contra o Cruzeiro? Sabendo que é jogo de TV, contra um gigante do futebol brasileiro, os caras irão melhor que em Manaus.

Gedoz caminhando em campo, quando o time precisa dele. Foi assim em Manaus, mas no Baenão parece que ele é o patrão e o resto empregado. Até quando vai ser assim gente?

Nada de empolgação, Paysandu. A Série C vai ser muito mais difícil do que enfrentar o Atlético Cearense. Guarda esses três pontos e segue. Ontem, como foi dito, foi só um treino.