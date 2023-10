Definidos os 12 times do Parazão 2024

Canaã e Santa Rosa se juntarão a Remo, Paysandu, Caeté, Águia, Bragantino, Castanhal, Tuna Luso, Tapajós, Cametá e São Francisco. Os clubes que não possuem estádio são o Santa Rosa, São Francisco e Tapajós. Como debutante na elite do futebol paraense, somente o Canaã. Águia e Cametá, são os únicos do interior com título. Se Marabá, por estrada, saindo da capital, era a praça mais distante, Canaã ganhará esse posto em 2024. Paragominas e Tucuruí, com o Independente, ficaram de fora e o Galo Elétrico também já ganhou o Parazão.

FPF precisa mostrar mudanças

Está previsto para 18 de novembro o congresso técnico do futebol profissional. Completando um ano de gestão, a Federação Paraense de Futebol precisa colocar em prática o que prometeu em campanha. Os estádios, para o segundo ano da atual administração, precisam apresentar condições de gramado e instalações. Tais exigências precisam constar no regulamento da competição ou em um combinado à parte. Em 2023 o Parazão ganhou uma melhor imagem, sim, mas ainda longe do que foi prometido. Quem não tem estádio não pode ter prioridade e quem não tem bom gramado, a mesma coisa.

Mais jogos no Mangueirão

Em 2024 o Mangueirão deverá ser muito mais usado pelos clubes paraenses. O Paysandu, na Série B; os clubes do interior e o Santa Rosa devem usar, passando pela Copa do Brasil e a própria Série C com o Remo. Hoje já não serve mais a desculpa para Remo e Paysandu, que diziam que jogar no Mangueirão é caro. Com taxa reduzida, bares, restaurantes e estacionamento dados pelo governo, não jogar no Mangueirão é não querer dar conforto para torcida, imprensa e até mesmo para os próprios jogadores. O futebol paraense precisa viver outros tempos.

Apito final.

Ficaria mais adequado e mais sensato o presidente da FPF, quando em eventos locais, principalmente nos estádios, vestir a camisa da FPF e do nosso futebol e não da CBF.

Sábado, em Canaã, na decisão da vaga, após o jogo, o presidente Ricardo Gluck se pronunciou dentro do gramado, dando boas-vindas ao Canaã, todo vestido de Fernando Diniz. Fica confuso!

Fábio Bentes deixando dinheiro em conta do Clube do Remo. Quem lembra a última vez que um presidente do Remo terminou o mandato com dinheiro na conta? Uma grata surpresa então!