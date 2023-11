Definida a Série C para o Leão

Com a Série B finalizada no sábado, o Remo já sabe todos os adversários que terá em 2024. Sampaio Corrêa, Tombense, Londrina e ABC foram rebaixados. Tirando o Sampaio, são três adversários que se o Remo for enfrentar fora de casa, será muito ruim de logística. O Remo, que tem tratado a contratação do Papellin como um grande feito dos últimos anos, não permitiu que a imprensa entrevistasse o executivo de futebol - que esteve em Belém, porém só gravou para as redes sociais do clube. Inclusive o executivo de futebol é esperado ainda essa semana em Belém para tratar de contratações e organizar o departamento de futebol para receber o futuro elenco no próximo mês, que começa daqui a 5 dias. Todos no aguardo!

Papão não pegará os quatro!

Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO subiram para a Série A e não serão adversários do Paysandu em 2024. Vitória que o Paysandu enfrentou na Série C do ano passado, que subiu para a Série B esse ano e chegou na Série A. A Chapecoense escapou de cair e o Sport e o Ceará são considerados sempre como favoritos na Série B, e assim será em 2024. O Paysandu segue em silêncio, sem revelar contratações e a expectativa é que, com o término da Série B, muitos jogadores já possam revelar que acertaram com o Paysandu. Nicolas é um desses jogadores, que, com o Ceará ficando na Série B, não se sabe se vai devolver o jogador para o Goiás. Será uma semana com o mercado agitado.

Remo e Paysandu vão disputar jogadores?

Terminada a Série B, claramente o Paysandu terá muito mais facilidade em montar a sua equipe do que o Remo. Pela divisão principalmente, mas isso não dá ao Paysandu a certeza que terá a preferência. No caso do Remo, será bem mais difícil, já que muitos jogadores esperam até o último momento convites da Série B e/ou outra praça mais perto dos grandes centros. É isso, com o término da Série B, o mercado voltará a aquecer, isso não quer dizer que quem disputou a Série C esse ano não sirva. Outro problema é que o Remo estava em eleições e não permitia ir ao mercado. Só para lembrar, com o Mirassol permanecendo na Série B e não tendo o acesso, o Paysandu ainda espera acertar com o Super Mário.

Apito final.

Para quem gosta de futebol, dói muito ver um Sport Recife não subir por 1 ponto somente. O Sport é muito grande, faz investimento, mas bateu na trave esse ano.

O Sampaio Corrêa, tido e havido como referência para Remo e Paysandu por permanecer muitos anos na Série B, agora voltou para o “inferno” da Série C. Virou sapo de novo!

Leandrinho, paraense que já vestiu as três maiores camisas do futebol paraense, anunciou a sua aposentadoria. Vai fazer sua despedida em Macapá.

Bomache produzirá o material esportivo do Clube do Remo, mas será de marca própria. O Remo parte para esse momento, mas com modelo de negócio diferente do Paysandu.

Estão cobrando 1.500 reais de abnegados que quiserem jogar no próximo domingo na inauguração do CT bicolor, contra os jogadores que atuaram na Libertadores. Um colaborador perguntou se o jogo era no estádio do Real Madrid.