De volta ao Parazão

Por essas bandas, o Paysandu é soberano na temporada e, depois do jogo ruim que fez em Caxias do Sul, resta ao Papão ser protagonista contra o Bragantino. Se o Hélio estava pensando em poupar jogadores, a derrota sofrida para o Juventude não irá permitir o Paysandu classificar fazendo um jogo ruim na Curuzu. Assim como já era interessante assistir o Paysandu testado contra o Juventude, será interessante observar como o grupo vai se comportar. Na quarta-feira, o Paysandu vai até Manaus para mais um desafio pela Copa Verde, contra o Manaus. O Paysandu está sendo medido para a Série B, não para vencer o Parazão e a Copa Verde. Que o grupo saiba assimilar a queda no Rio Grande do Sul.

Um tempo para conhecer

A nova comissão técnica do Remo teve a semana de trabalho para ainda conhecer o grupo e ditar o ritmo de treinos, principalmente físicos. O próprio treinador já atestou a queda de rendimento e, como gosta de jogar amassando o adversário, não tem como tolerar o time morrer no meio do jogo. O Remo ainda é um time não-confiável, com expectativa de melhora com a nova comissão técnica. O grupo ainda está em avaliação do treinador, mas já se sabe, no bastidor, quantos e em quais posições é necessário contratar. Esse é o momento dos jogadores, que estão terminando os principais estaduais, de fazerem o estudo se possuem brecha na Série B ou fazerem uma bela escolha de um time na Série C.

São 'irmãos' mesmo

Remo e Paysandu não se largam mesmo. Começaremos a semana com os dois fora da Copa do Brasil, com a vergonha maior para o Remo. Com os dois na mesma vantagem para chegar às semifinais do Parazão, com as duas equipes sendo medidas por competições que ainda nem começaram. Para separar essa realidade, só se um dos dois times não chegar na semifinal da Copa Verde e ainda se enfrentando. No caso do Paysandu, os resultados que vinha tendo confrontou com a derrota para o Juventude e houve críticas. No Remo, a missão é mais espinhosa. Até o momento não vimos futebol convincente em muitos jogadores que vieram para ajudar. No Remo, a arte de escolher errado parece ser lei por lá.

Apito final.

Mais um jogo que o banco de reservas do Paysandu pilha o time, tem integrante expulso e alguns cartões. Já não se sabe se é desequilíbrio ou falta de educação mesmo. Precisam entender que nem todo jogo é árbitro do Pará que apita. Muito ruim isso!

Presidente Tonhão precisa colocar mais um profissional para trabalhar no departamento de futebol profissional. Não tem como só o Papellim abraçar o dia inteiro sozinho, não. É preciso muita saúde e conhecer tudo sozinho para tal. É muita missão, sim.

Essa rodada do Parazão já começa com o Remo e Paysandu classificados, com a Tuna tendo que provar que é melhor que o São Francisco e o Águia confirmando que, como atual campeão paraense, não perderá a vaga dentro de Bragança.