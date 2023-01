Conversei com o presidente da CBF

Após a partida entre Palmeiras 4 x 3 Flamengo em Brasília, tive a oportunidade de perguntar ao presidente Edinaldo da CBF, sobre como ele via o não início do Parazão. Ele lamentou, disse que o STJD e os tribunais estaduais são independentes e que a CBF respeita, mas lamenta a decisão da não permissão do início do campeonato. Que isso traz prejuízo ao calendário, mas que confia que, com brevidade, o STJD vai resolver o caso. Ednaldo mostrou estar acompanhando o caso.

Rony só não tem um título!

O atacante paraense Rony já tem a marca de jogador paraense com todos os títulos possíveis no Brasil e no continente. Lhe falta o que falta para o Palmeiras, que é o título mundial. Recém criada a Super Copa do Brasil, era o único título de relevância no país que o jogador paraense de Magalhães Barata não tinha na carreira. São títulos conquistados com o Rony como um dos protagonistas, seja pelo Athético Paranaense ou pelo Palmeiras. É um verdadeiro campeão!

Semana importante

Saberemos se o Parazão terá, pelo menos, início, com risco de parar mais uma vez, ou continuaremos com o campeonato travado, nessa reunião de amanhã no STJD. Só a esfera mais juridicamente falando do futebol brasileiro, que será capaz de tomar uma decisão, mesmo que descambe para a justiça comum. Não é o primeiro caso que a justiça erra em primeiro grau. Para não causar mais estrago, é necessário decidir algo, mesmo que esteja errado. Tudo para o bem da maioria dos clubes.

Apito final

Dessa vez não foi pela televisão que vi o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, ser tão eficiente na montagem e estratégia, mas tão antidesportivo na beira do gramado.

O cara é tão insuportável, ao mesmo tempo, competente. Chegou a reclamar antes do jogo que as câmeras de televisão estão apontadas todas para a torcida do Flamengo, que ficou na frente das cabines.

Se o português pretende um dia ser treinador da seleção brasileira, já terá uma repulsa de muitos torcedores e boa parte da imprensa brasileira. Isso se ele pretende e a CBF também.

O time do Flamengo repetiu em Brasília e precisa ter cuidado esse ano, para não repetir a falta de humildade da Seleção Brasileira. De entrar em campo superior e sair derrotada. Menos salto alto!