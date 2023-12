Clubes querem saber da 'ponta'.

Dois dias na praia, tudo bancado pela FPF, mais do mesmo, e o que os clubes queriam saber não foi dito pelos gourmets do futebol paraense. Quanto será a cota, principalmente dos times considerados pequenos. O que foi dito é que no futuro será anunciado e sem direito de reclamação. Quem quiser ganhar mais, que procure vender suas placas cedidas para colocar no campo de jogo, além de uma promessa de uma ação de marketing. Bolas para os clubes, só depois que a FPF abrir as caixas que chegarem da fornecedora. Valeu o passeio?

Ramon tirou bastante foto!

O treinador reserva e da base da seleção brasileira, Ramon Menezes, tirou bastante fotos com os presentes. Não teve tanto destaque devido à mídia tradicional não ter feito cobertura do evento. Ramon falou da base, como a seleção faz captação de atletas, mas parece que não sabia que dos 12 clubes presentes, só quem disputa competição nacional tem o pedido da CBF para ter futebol de base e feminino. Existem times que sequer possuem estádio para jogar. A saída será locar o campo em outro município ou aprontar o Mangueirão, contando com desconto.

Ao 'Rei', o melhor!

Os funcionários e até os árbitros que prestam serviço para a FPF ficaram surpresos com tanta generosidade em bancar hotel e alimentação para 12 representantes de clubes. Quem corta as estradas do Pará, que viaja com diária vergonhosa e gasolina contada por metros viajados pelo diretor financeiro da entidade, sentiu que manda quem pode, obedece quem tá liso. Dos quase 100 mil reais pagos pela CBF ao rei, só a migalha do pão careca sobra. Chamado de Rolando Lero, o ex-presidente bicolor é uma eterna ameaça, principalmente ao Remo.

Apito final.

Já virou até piada certas promessas que ocorrem no futebol do Pará. Sempre que o tempo fecha, o telefone toca para prometer algo em nome da CBF. Já não cola mais não.

A FIFA ameaçou, caso tirem do cargo o presidente da CBF por péssimo serviço prestado ao futebol brasileiro. Ameaça punir a CBF e os clubes em competições internacionais. Claro que não sai.

Equipe de esportes do Sistema Liberal de Rádios ganhando mais dois componentes. Tempo de contratação não só nos clubes, não. Rodolfo Souza e Felipe Campos começando hoje a vestirá a camisa do Grupo Liberal. Bem-vindos! A temporada de reforços está aberta, mais novidades estão por vim.