Chuva de críticas aos uniformes do Papão

O ano nem começou direito e a torcida bicolor já desfilou todas as críticas aos uniformes de treino do time. Isso mesmo, uniformes de treino! Ma,s também se o clube não tivesse feito um barulho danado no lançamento do que deu para perceber, que foi para lembrar da histórica vitória contra o Boca, talvez não tivesse recebido tantas críticas. Não vejo como críticas exageradas, eles são os consumidores do clube, porém, isso está muito distante do que pode ser o ano dentro de campo.

Treino aberto é pegadinha!

Com os jogadores ainda não entrosados, longe ainda da melhor preparação física, não vemos por exemplo, grandes clubes do Brasil transmitir amistoso de treinamento. Fica parecendo jogar os caras contra os leões, quando a intenção é só treinar. Bons jogadores podem começar a receber críticas e quem é ruim, mas está bem fisicamente, pode ser confundido com um Messi. Mas. há a necessidade de cobrar ingresso e receber uma quantia para ajudar nas despesas.

Mangueirão é do RexPa!

É será o primeiro RexPa do ano, que irá reabrir o Mangueirão. Nada de Flamengo, Seleção Brasileira, mesmo esses dois, podendo sim aparecer por aqui esse ano. Não sabemos se na reabertura do estádio, tudo estará funcionando como projetado, mas ficou claro que, sem evento para realizar no estádio, as obras ou o acabamento das obras, deram uma pisada de freio. O bom é que teremos estádio para realizar os clássicos e os grandes jogos da temporada.

Apito final

A pergunta que os clubes se fazem é quanto vai custar a operação do Mangueirão. O valor do aluguel já é de conhecimento público, mas não é só essa a despesa em um jogo no estádio.

Sem dúvida, a prioridade dada ao Mangueirão pelos dois grandes, será quando o público for superior aos 15 mil. Mesmo sabendo que para não ter que pagar para jogar, só acima dos 25 mil.

O Para, então, já sabe que em março, terá uma praça de esportes para oferecer para o Brasil é para a América Latina. Um estádio que vai pedir mais em campo das equipes que lá jogarão.