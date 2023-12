CBF fazendo muita gente não dormir

Com a justiça solicitando o afastamento do presidente Ednaldo e pedindo eleições no prazo de 30 dias, a CBF, que vivia uma calmaria política, volta ao foco de forma constrangedora. Uma eleição, não acredito que tire do poder o atual gestor de forma direta, principalmente se perguntar para os presidentes de federação, que viram seus ganhos pessoais só aumentar e não precisam de muito protocolo hoje, para serem recebidos na CBF. Quem teve a oportunidade de ter um contato com o Ednaldo, sabe que ele é uma pessoa que quebra o protocolo do presidente engomado. Ednaldo acusa preconceito contra si, por ser nordestino, negro e humilde. Não está errado não o presidente, mas também ele carrega com sigo a falta de uma assessoria mais profissional.

Um campeonato que corre risco

No estatuto da FPF, é muito claro que o campeonato só pode sofrer mudanças, em dois anos, depois que mexeram no regulamento. Juristas apontam, que uma assembleia, com a assinatura dos clubes, não é algo soberano e não possui legalidade. Essa copa criada pela FPF, fazendo com que clubes que cheguem a semifinal, tenha ainda que disputar mais jogos para conseguir vagas em competições nacionais, pode cair facilmente lá na frente, caso algum clube se sinta prejudicado. Esse alerta, talvez não tenha sido feito ao presidente da entidade, oi foi empurrado goela abaixo do setor jurídico que é muito competente. A ideia não é ruim não, também não é novidade no Brasil, porém é preciso ter a legalidade devida. Seria bom repensar.

Um exemplo são os gramados!

Como foi dito no final de semana de lazer em Salinas. A FPF pode intervir e não dá condições de jogo, para os estádios que não apresentarem bons gramados. Mas isso não faz parte do regulamento também, até porque não pode ser mexido o regulamento, sem passar os primeiros dois anos da atual gestão. É por isso que quando a FPF entende que um gramado não está em condições, o clube com o gramado ruim, faz um barulho danado e joga uma cidade inteira contra a FPF e o campeonato. É preciso lembrar que em 2025, a FPF, junto com os clubes, podem mudar de A a Z o campeonato sem problema jurídico algum. É até compreensivo que como a administração é nova, que haja o desejo de melhorar, mas estão marrados na legislação.

Apito final.

Na festa de lançamento das novas camisas do Paysandu, foi furtado, de dentro do espaço, o material de filmagem e áudio do setor de comunicação do clube. O clube chamou a Polícia que pediu as imagens das câmeras do local. A pessoa foi identificada.

Rony chegou com mais um troféu de férias em Belém. Recebeu durante 7h toda a imprensa e torcedores que apareceram para tirar fotos e ganhar autógrafo de forma paciente e carinhosa. Não é à toa que o jogador de Magalhães Barata é um sucesso.

O diretor do CT do Paysandu, que dirige o novo projeto de forma não remunerada, o engenheiro André Martha Tavares, foi eleito o engenheiro do ano pelo Clube de Engenharia do Pará. Ou seja, o Papão tem o melhor engenheiro do estado no seu CT.

Um excelente domingo a todos!