Baenão e Curuzu não podem parar

Se a intenção é modernizar os estádios para dar mais conforto ao torcedor, Remo e Paysandu não poderão realizar obras antes do término do Parazão. No Pará, há uma carência de estádios em condições ideais para o campeonato. O Mangueirão, que hoje não é apenas um estádio de futebol, tem datas comprometidas com outros eventos. Baenão e Curuzu serão, sim, utilizados e até mesmo por equipes que não possuem estádio próprio. Não mencionei o campo da Tuna porque, este ano, apresentou um gramado em péssimas condições.

Paysandu anunciou bons nomes

Com contratações que trazem segurança no mercado, o Paysandu segue montando seu elenco para a temporada 2025. Digo *primeiro elenco* porque ainda existem negociações em andamento com jogadores de interesse. Como sempre, o clube prioriza estaduais com maior visibilidade. A base mantida garantirá um time competitivo para os primeiros três meses do ano. O mercado internacional, com jogadores estrangeiros ou brasileiros, também será foco do Paysandu.

As camisas que deram o que falar

A diretoria do Clube do Remo explicou que uma das empresas licenciadas para fabricar moda casual cometeu um erro ao confeccionar uma camisa com o mapa do Amazonas em vez do Pará. O projeto não havia sido apresentado previamente. As camisas foram retiradas das lojas, e a vida segue. É importante que a diretoria não se deixe influenciar pelas redes sociais, descredibilizando o parceiro, pois erros acontecem, principalmente quando não há dolo. Apesar do equívoco, a camisa ficou muito bonita.

Apito final

E o goleiro Vinícius? Até o momento, não foi anunciado oficialmente, mas ele deseja jogar na próxima temporada e tem preferência pelo Pará.

Silvio Saraiva, coordenador de futebol da AP, comemora mais um ano de grandes competições. Parabéns ao Silvio!

Por favor, ninguém reclame da data de Flamengo e Botafogo no dia 2 de fevereiro, no Mangueirão. Todos foram avisados com meses de antecedência.

Basquete emocionante nas suas finais. O Re-Pa será sempre assim! Muitos não dão importância, mas quando as camisas entram em disputa, a “briga” é certa!