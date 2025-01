A temporada começou

Paysandu e Tuna Luso deram início à temporada, mesmo sem muito a apresentar. O Paysandu conquistou o título pela experiência e pela melhor qualidade técnica de seus jogadores. Mesmo com mais sessões de treino, a Tuna Luso demonstrou postura de time inferior e não conseguiu segurar o novo Paysandu em campo. Quem sofreu foi o gramado do Mangueirão, claramente encharcado pelas constantes chuvas do período. Nicolas, como sempre, segue sendo o rei do estadual, e o Paysandu já sabe que, para o Parazão, seu atacante está ON! Márcio Fernandes conseguiu dar rodagem ao elenco, proporcionando minutagem ao maior número de jogadores possível.

Paysandu e Tuna saíram na frente

Pode até não fazer diferença no longo prazo, mas o confronto entre Paysandu e Tuna serviu como um teste importante, proporcionando ritmo de jogo e ajudando na preparação física e técnica das equipes, independentemente do resultado em campo. Isso foi ainda mais relevante para o Paysandu, que utilizou atletas com menos de 10 dias de treinos em Belém. No caso da Tuna Luso, o técnico Inácio pôde tirar algumas dúvidas, especialmente ao observar que, em certas posições, jogadores que saíram do banco tiveram desempenho superior aos titulares. O torcedor paraense também já pôde voltar a acompanhar os jogos, que, mesmo sem grande empolgação, movimentam o cenário esportivo local.

Será a vez do Leão!

No sábado, será a vez do Clube do Remo mostrar seu cartão de visitas para a temporada. Com treinamentos iniciados ainda em dezembro, o Remo foi, até o momento, a equipe que mais investiu na montagem do elenco. Atuando no Mangueirão, o clube já planeja mandar o máximo possível de jogos no estádio, deixando o Baenão em segundo plano, reservado para treinamentos. Essa estratégia é positiva, principalmente para acostumar a equipe ao principal palco de Belém durante toda a temporada, e não apenas em competições pontuais. Para os jogadores mais experientes e rodados do elenco, o estádio principal será sempre o cenário mais desejado. Sábado começa a caminhada.

Apito final

Lucão, goleiro da Tuna Luso, foi o grande destaque da equipe contra o Paysandu. Com defesas milagrosas, deixou excelente impressão e promete ser o paredão da Lusa na temporada.

Foi muito bom acompanhar o jogo de ontem pela TV com os comentários do ex-jogador Luiz Mário, um dos grandes talentos paraenses que brilharam no futebol mundial. Filho da Vigia!

Por outro lado, o que a diretoria do Remo tem feito com excelência dentro de campo, tem deixado a desejar na produção das camisas promocionais. As peças parecem ser confeccionadas sem o devido cuidado, dando a impressão de falta de capricho no design e acabamento.