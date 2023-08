A receita de bolo do Paysandu

O mundo ideal na segunda fase da Série C para o Paysandu, sem dúvida será as três partidas em casa e buscar pontos fora de casa. Isso é igual a ver na receita, os ingredientes para um bolo gostoso. Para que dê certo, que fique saboroso, precisa de talento e produtos de qualidade. No comando da cozinha, para improvisar ou não, Hélio dos Anjos continua sendo a melhor aposta. A expectativa de quem vai comer esse bolo que é o torcedor, vive um clima com o time que nos leva a crer, que em Belém a receita será garantida. Serão 6 decisões com o fogão a 200 graus.

Despedida com vitória

O Remo deu adeus a temporada vencendo e com o Curuá manchando mais uma passagem pelo Remo. O grau de violência do jogador em campo mostrou o quanto descontrolado foi o jogador e é o ambiente nesse final de etapa. Em campo, um time que foi o mesmo de sempre, só que construiu implicar diferente do que vinha fazendo. Agora as atenções se voltarão para o desmanche do plantel, com a finalização das contas e que a diretoria deixe o melhor Remo para o próximo ano. De parabéns, quem foi ao estádio, mesmo sabendo da melancolia.

As decepções da Série C

Remo, Náutico, CSA e Figueirense ficaram pelo meio do caminho, mesmo sendo citados como clubes prontos para subir de divisão. Agremiações com tradição, torcida, investimento e tirando o Remo, com presença até na série A, não faz tanto tempo assim, se comparado com o Remo. É frustrante principalmente ver Remo e Náutico, pararem o calendário ainda no mês de Agosto. Financeiramente e organização, o Remo está na frente de todos, mas isso não fez diferença. Essas equipes em 2024 virão com o mesmo favoritismo, mas precisam entregar em campo.

Apito final

Qual seria o melhor perfil de presidente, para assumir o Clube do Remo? Se perguntar ao torcedor, vamos ter como resposta, o que ganhe em campo. Isso quando se pensa só em futebol.

A partir de agora, os nomes começaram a serem especulados, para chapas a serem formadas para concorrer nas eleições do Remo que ocorrerão em novembro. Vamos aguardar as pérolas!

Que o Paysandu continue sendo bem atendido nos seus recursos no STJD e continue contando com a benevolência dos auditores. Ter o torcedor no estádio será fundamental para o acesso.