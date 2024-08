A morte do Rádio AM

No ano passado, quando as emissoras de Rádio AM desligaram o sinal, um marco importante na história da transmissão de futebol no Brasil foi perdido sem a devida homenagem. Foi através do rádio que testemunhamos os primeiros títulos da seleção brasileira, as grandes conquistas dos clubes pelo país e a magia do nosso futebol paraense. O rádio criou ídolos tanto no microfone quanto na vida esportiva de muitos. Com seu som inconfundível, esse veículo impulsionou a criação da televisão. Agora, a transmissão mudou para FM, com um som mais limpo, uma linguagem não tão nova, mas sem o ruído que cativou muitos brasileiros. Não nos despedimos da Rádio AM da forma que ela merecia.

Não era hora para isso!

Um importante jogador do Paysandu afirmou que a confusão envolvendo Hélio dos Anjos e Ari Barros não poderia ter acontecido, especialmente neste momento em que o Paysandu enfrenta uma sequência de jogos difíceis e vem de duas derrotas. No Paysandu, onde a hierarquia está invertida, quem se torna alvo de Hélio dos Anjos não tem como se defender. É uma situação complicada para a diretoria, que sempre contou com o treinador para gerenciar as questões diárias. A diretoria contribuiu para o problema ao não intervir a tempo.

Uma bomba nas mãos

O presidente Tonhão sabe que tem uma bomba nas mãos no Remo. Este mês de agosto será crucial para definir o restante do ano, e as contas não são pequenas. Como todo homem experiente, ele precisa trabalhar com duas hipóteses: a de classificar e esticar o calendário; e a de parar no final do mês. A hipótese de parar em agosto acarretará despesas atuais e futuras sem a receita necessária. O Remo precisará ter saúde financeira, e o presidente, saúde para continuar. E isso é apenas o primeiro ano de sua gestão! Boa sorte...

Apito final.

Alguém no Paysandu tem dado acompanhamento ao Esli Garcia sobre o que ele está sentindo em relação ao seu país? Como estão os seus familiares? O jogador caiu muito de produção.

Falando no venezuelano, o empresário dele, que foi chamado de mentiroso por Hélio dos Anjos, já disse que vai esperar uma retratação. Caso contrário, ele vai divulgar a proposta que tem em mãos para o jogador.

Na briga entre Hélio e Ari, logicamente Ari é menor. Mas a diretoria deveria ter a responsabilidade de intervir na situação. Até quinta-feira passada o treinador esperava pela saída do executivo.

A ex-esposa do jogador Ítalo, do Clube do Remo, resolveu expor um áudio onde o jogador diz à filha de 13 anos que não pode comprar uma calça jeans para ela sob risco de passar fome. Horrível!