A dupla Re-Pa venceu dois horríveis!

O Remo, com um a menos, venceu o Pouso Alegre fora de casa e o Paysandu, em casa, precisou levar um gol para reagir e vencer o Floresta, que é um time de só um jogador, o Romarinho. Dois jogos que valeram e muito para a dupla Re-Pa, que está fora da zona de rebaixamento, mas que futebol, como desempenho, foi muito sofrível. Não tem como o torcedor não comemorar os três pontos, mas segue o alerta para um futebol muito ruim dos dois.

O Remo agora chama o torcedor para pagar 20 reais por uma arquibancada no jogo contra o Figueirense no Mangueirão e vai liberar o estacionamento. O Paysandu sairá para jogar fora de casa, contra o Botafogo, na Paraíba, e seja o que Deus quiser.

Tuna Luso invicta na Série D

Com uma folha de 150 mil reais, a Tuna Luso está invicta há oito jogos na Série D nacional, está na zona de classificação, e tudo isso veio pela desistência da presidente do clube em se intrometer no futebol. Os mesmos cabeças que trouxeram o futebol da Tuna de volta para o cenário local e nacional retornaram com a chave da porta do futebol e, quem quiser aparecer no futebol, precisa ser convidado. O clube não terá despesas, mas também, não apitará! Essa tem sido a receita para o que a Tuna tem apresentado até o momento na Série D e poderia ter sido melhor no Parazão. Mesmo com a CBF pagando as despesas, campeonato nacional para algumas equipes, principalmente com pouca torcida, é prejuízo na certa, caso não consiga um acesso. A Tuna fez o certo!

Reunião no conselho bicolor

Hoje o calendário aponta que o conselho deliberativo do Paysandu irá se reunir. Com a vitória de ontem, o clima estará, sem dúvida alguma, bem melhor que uma derrota e na zona de rebaixamento. Mas como todos sabem, não existe punição para diretoria por falta de rendimento técnico e de resultado no futebol. No máximo a minoria, bem minoria mesmo, pode ou poderia se manifestar, mas não iria ecoar no auditório bicolor. Aí fica só bem clara as manifestações, via redes sociais, de alguns conselheiros, alguns ex-presidentes, que só inflamam o torcedor, mas sem nada muito prático ou que vá ajudar a mudar algo. Será esse e mais o ano de 2024, até que fabriquem outro nome.

Apito final.

Ontem, no Twitter, o jornalista Rica Perrone desabafou dizendo que só estavam ocorrendo jogos ruins. Criticou muito o Paysandu, que chamou de time grande e que não é possível que jogue um futebol tão ruim. Logo depois, o Paysandu fez dois gols.

Sem perder nos dois últimos jogos fora de casa e fazendo 11 pontos na competição, o treinador Catalá, do Remo, terá que administrar a chegada dos reforços, para barrar quem tem jogado em campo ao comando dele. Que seja algo positivo para o elenco.

Remo e Paysandu conhecem muito bem suas dificuldades! Está valendo ganhar de qualquer forma, sem apresentar muita melhora. Quem está na zona ou estava, tem que pontuar e não dar show. Jogar bem, é para quando for brigar pela classificação.