Dicas para cuidar bem do seu cachorro e/ou do seu gato

DICAS PARA O SEU CÃO E GATO

O filhote é curioso e a forma de conhecer o mundo é cheirando e mordendo objetos. Vigie-o ao máximo, tome dele tudo que pode machucá-lo e não deixe nada ao seu alcance.

Vomitar constantemente não é normal. O vômito pode ser sintoma de doença grave. Não demore em procurar ajuda de um profissional.

Quanto à diarreia, ela pode ter várias causas. Você deve observar as fezes (cor e consistência) para dar ao Médico Veterinário do seu animalzinho o maior número de informações.

Quando um cão ou gato se machuca eles logo gritam. Se estiver sangrando acalme-se, limpe o local com água, coloque água oxigenada e verifique se o sangramento parou. Se não parar, leve-o ao seu Médico Veterinário.

Picadas de insetos são dolorosas e podem provocar reação alérgica. Se você perceber que o seu animal está ficando cheio de "bolinhas" no corpo e inchando, procure imediatamente o seu Médico Veterinário. Evite deixar seu animal sozinho dentro do carro em dias muito quentes.

O calor pode fazer muito mal para ele. Todo cão ou gato tem um agasalho natural que é sua pelagem. Focinho quente nem sempre é sinal de febre. Para se ter certeza da temperatura do animal deve-se usar um termômetro. Um programa de vacinação e de vermifugação bem feito previne várias doenças. Não deixe de seguir à risca a orientação de seu Médico Veterinário.

MARCAÇÃO DE TERRITÓRIO

A urina do cão contém substâncias químicas extremamente individuais, os ferormônios. Um macho marca os limites do seu território com a urina. Depois da puberdade, os machos esguicham urina com ímpeto erguendo a perna em vez de se agacharem para vertê-la como as cadelas, assim marcando um poste ou uma árvore. Podem arranhar o solo, deixando o cheiro das glândulas sudoríparas que têm entre os dedos. Há grande diferença entre os sexos nessa marcação feita com o cheiro, e os machos talvez urinam três vezes mais frequentemente que as fêmeas.

TERCEIRA IDADE CANINA

Procure dar alimentos especialmente preparados para cães idosos, eles são mais facilmente digeríveis, pois seu amigo já terá mais dificuldade para digerir os alimentos dos quais estava acostumado. Não seja rude com seu cão caso ele comece a fazer suas necessidades fora dos locais onde sempre fez. Ele pode estar perdendo seu senso de orientação, bem como apresentar problemas em seu sistema urinário e nervoso. Não force seu cão a fazer exercícios bruscos e fortes, pois sua resistência cardiopulmonar e musculoesquelético já não são mais as mesmas. Mantenha um rígido controle das vacinas e vermifugações, pois o sistema de defesa do organismo de seu pet precisa tanto deste apoio na fase geriátrica quanto na infância. Você é responsável pelo seu cão. Dê a ele uma terceira idade digna do melhor amigo que você teve na sua vida. As doenças mais comuns para um animal idoso são: Insuficiência renal, alterações da válvula mitral do coração, infecções urinárias, aumento da próstata, doenças periodontal, degeneração das cartilagens das articulações e da coluna vertebral, obesidade, prisão de ventre e incontinência urinária e fecal. Por isso se seu animal já tem uma certa idade, não deixe para levar ao Médico Veterinário apenas quando estiver doente, mas para que evite ou se não puder minimize seus efeitos dando assim uma qualidade de vida melhor para seu animal, que lhe foi fiel há tantos anos.

REAÇÃO À VACINAÇÃO

Um animal pode apresentar reações alérgicas após a aplicação de uma vacina, normalmente ele apresenta inquietação, tremores musculares, placas alérgicas por todo corpo ou concentradas na face, pode também ocorrer episódios de vômitos. Caso isso aconteça procure seu Médico Veterinário imediatamente, ele saberá como lhe orientar. O fato de seu animal apresentar reação alérgica anteriormente, não impede de continuar seu esquema de vacinação, que é fundamental para sua saúde e consequentemente seu futuro.