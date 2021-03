A relação entre crianças e animas em detalhes

ANIMAIS & CRIANÇAS

Se você deseja um cão que goste de crianças, trabalhe para que ele conviva com elas desde filhote e com certeza ele será amigo pelo resto da vida. Tome cuidado com as atitudes da criança, principalmente com raças 'impacientes' que, ao levar um puxão no rabo, pode se enfezar com a criança e mordê-la na hora, já no caso de filhotes, o efeito será um cão traumatizado. A culpa não foi do cão, claro, mas quem admite isso? Uma atitude dessas, afinal, é uma legítima defesa que o cão usou contra aquela criança que o estava 'maltratando'. Alguns cães, frente a uma atitude estranha de uma criança (para a pessoa, é normal, mas para o animal que não está acostumado, um movimento brusco, um tapa, um puxão ou berro são, e muito, estranhos), acabam ficando traumatizados, e é aí que aparecem aqueles que não suportam crianças.

IDADE DOS CÃES

Muitas pessoas não sabem qual a idade de seus cães comparada a dos seres humanos. Existem várias Tabelas feitas por autores diferentes, essa é uma delas:

Cão Humano

3 meses----------------5 anos

6 meses--------------10 anos

8 meses--------------13 anos

10 meses-------------14 anos

12 meses-------------15 anos

18 meses-------------20 anos

2 anos----------------24 anos

4 anos-----------------32 anos

8 anos-----------------48 anos

10 anos----------------56 anos

13 anos--------------- 64 anos

14 anos--------------- 72 anos

16 anos---------------- 80 anos

18 anos ----------------88 anos

20 anos ----------------96 anos

21 anos ---------------100 anos

COMPORTAMENTO AGRESSIVO DOS GATOS COM AS PESSOAS:

Um gato pode morder por brincadeira ou nervosismo. A brincadeira é um comportamento normal, sobretudo nos machos. É uma consequência de seu instinto caçador. O gato identifica uma mão ou um pé como sua presa. Faça-o compreender que este comportamento não é aceitável (reprimindo-o com tapas na ponta do nariz) e experimente guiá-lo sobre os brinquedos em movimento. Não incentive um filhote a tomar sua mão como presa. A agressão por nervosismo aparece habitualmente durante as carícias, sobretudo no ventre do animal, sinal de impaciência ou reflexo natural do gato macho durante a copulação. É importante repreender o animal, e não prolongar as sessões de carícia. Um gato estressado, que se sente ameaçado, pode dirigir sua agressividade contra uma pessoa que lhe é familiar. Evite pegar seu gato durante o combate ou forçá-lo em segurá-lo em seus braços na presença de pessoas estranhas.