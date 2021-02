PUBG promove live beneficente para arrecadar doações para hospitais no Amazonas

A desenvolvedora do game PUBG anunciou o lançamento da ação Somos um Squad, com a realização de uma live beneficente nesta sexta-feira (22), às 18h, para arrecadar doações para aquisição de cilindros de oxigênio que auxiliarão no atendimento de pacientes em Manaus.

A live será realizada no canal da Twitch do streamer aXt, com participações de Ivanzito, Afrodite_XX e Thaina_ e o valor arrecadado será doado para a instituição BoraAjudar, que tem atuado diretamente na coordenação e aquisição de cilindros de oxigênio para os hospitais do Amazonas.

“Em um momento de crise como esse, quando a vida das pessoas está em risco, toda ajuda é bem-vinda. Nossa intenção é oferecer alguma ajuda nesse momento tão complicado, doando todo o valor arrecadado na live para auxiliar na compra de cilindros de oxigênio”, comentou Gabriel Soto Bello, Gerente de Comunidade do PUBG Brasil.

Os interessados em ajudar poderão doar diretamente na plataforma Twitch pelo canal do aXt durante a realização da live.

GG:

A ESL já anunciou o seu calendário das modalidades CS:GO e Dota 2 programado para 2021 e com a presença de público parcialmente liberada. No total estão confirmados o ESL One Cologne (Junho), DreamHack Atlanta e a DreamHack Winter (Nvembro) e o IEM China (Dezembro).

O Afrogames, projeto administrado pelo AfroReggae retomou as atividades presenciais no centro de eSports instalado na Favela de Vigário Geral no RJ. O espaço reabriu nesta quinta-feira (21) seguindo todas as normas de distanciamento e segurança com redução na capacidade máxima de alunos.

LOUD anuncia a contratação do jogador DaCruz para a sua divisão de Free Fire Emulador. O ano passado foi muito bom para nós em todos os torneios que entramos com a NOISE, mas estamos sempre de olho no cenário para trazer para a nossa família, jogadores com potencial de crescer e alcançar grandes resultados conosco. Essa é nossa expectativa com a chegada de DaCruz, atingir uma temporada ainda melhor do que foi a de 2020”, diz Bruno PlayHard, CEO da LOUD.