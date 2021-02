LOUD anuncia o lançamento da sua quarta mansão

A poderosa organização de esportes eletrônicos, anunciou nesta última sexta-feira (19) a estreia oficial da sua mais nova mansão. O imóvel é inteiramente destinado para a divisão de Fortnite e conta com uma super estrutura composta com cinco suítes, além de piscina, jacuzzi, sauna, churrasqueira e horta distribuídos em 1.730m².

Tour pela nova mansão LOUD

Nem mesmo a pandemia parece ter afetado os negócios da LOUD que segue à todo o vapor com grandes investimentos em infraestrutura, influenciadores e pro players. O novo imóvel junta-se aos outros três já existentes que hoje hospedam as equipes de Free Fire (Mobile), Free Fire (Emulador) e Influenciadores.

E ao que tudo indica uma nova mansão pode ser anunciada em breve para atender a divisão de League of Legends que recentemente integrou o catálogo de modalidades da organização.

A partir das 20h desta terça-feira (23) é dia de muito BOOYAH! aqui em Oliberal.com com a transmissão especial do Parazão de Free Fire. A disputa vai contar com a participação de 12 equipes e a narração ficará a cargo do streamer Dom Sousa.

Após perder a invencibilidade na abertura da rodada do CBLoL, o Flamengo eSports voltou a ficar confortável se mantendo no topo da tabela, após superar a INTZ. Já a equipe da Red Canids segue encostada no topo.

FURIA se despede da IEM Katowice de CS:GO. A equipe brasileira foi derrotada pela Virtus.pro na decisão da repescagem do grupo B e assim não conseguiu avançar para os playoffs da competição.