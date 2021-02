A maior competição de Free Fire já realizada no Pará

Encerrou nesta última segunda-feira (01) a grande final da maior competição de Free Fire já realizada no estado que premiou as 12 melhores equipes com uma premiação total no valor de R$ 50 mil e uma vaga na liga brasileira de Free Fire (LBFF) Série B. O portal oliberal.com transmitiu as finais da competição ao vivo e na íntegra por meio da plataforma Facebook, registrando uma grande audiência com mais de 30 mil visualizações.

Imagem da transmissão (Divulgação)

O comando da transmissão ficou a cargo dos casters @gabriel.domsousa, @sra.dark_alt, @solotov63, @nrcarlosandrade. A bancada também teve a participação especial da paraense e campeã da LBFF Série A 2020 @tamiofc_

Classificação final (Divulgação)

A premiação foi distribuída conforme a seguinte ordem:

1º Lugar R$ 20 mil, 2º Lugar R$ 15 mil, 3º Lugar R$ 6 mil.

4º Lugar R$ 4 mil, 5º Lugar R$ 2 mil, 6º Lugar R$ 800,00.

7º Lugar R$ 600,00, 8º Lugar R$ 400,00 e 9º ao 12º Lugar R$ 300,00.

O colunista que aqui vos fala acompanhou os bastidores do evento, participando de um bate papo especial com os convidados e organizadores que inclusive já estão na expectativa para o próximo desafio.

Segundo o organizador da disputa, André Felipe, a participação das equipes foi além da quantidade esperada com 1.152 inscrições, destacando ainda que o competitivo estadual de Free Fire está super aquecido, sendo propício pra sediar eventos cada vez maiores. Nunca duvidei da enorme força do cenário gamer em nosso estado, portanto fui persistente mesmo com os desafios desse período que estamos vivendo e esse resultado positivo apenas reforçou a minha convicção.

Oliberal.com: André, durante a live você liberou um spoiler confirmando a segunda edição com uma premiação ainda maior no valor de R$ 80 mil. O que podemos esperar dessa próxima Copa Pai D'Égua?

Uma das principais novidades que teremos é a abertura das inscrições internacionais, o que deve acirrar ainda mais as emoções em cada partida. Além disso iremos também ampliar a faixa de premiação que agora vai chegar até a 24º equipe. Gostaria de aproveitar para agradecer a cobertura de oliberal.com e já deixar um convite pra nossa próxima edição.

- Entrevista com a jogadora @tamiofc_ (Jogadora e Campeã da LBFF Série A).

Oliberal.com: Tami, qual a sua avaliação sobre essa primeira grande competição de Free Fire aqui no estado?

Achei incrível e sem dúvidas essa é uma primeira grande porta de entrada com uma oportunidade especial principalmente pra quem busca o seu espaço na elite do Free Fire. A organização está de parabéns.

Oliberal.com: Tami conta pra gente como foi o seu primeiro contato com o Free Fire. Podemos considerar um amor à primeira vista?

(Risos) Logo no início não foi amor à primeira vista não e já o meu primeiro contato aconteceu quando um amigo me apresentou o Free Fire. Eu sempre falava que achava o jogo chato, principalmente quando ele jogava do meu lado, até que um dia aceitei um convite pra jogar com ele e aí sim comecei a me apaixonar pelo jogo, fui conhecendo pessoas de outros estados e logo comecei a me interessar em participar do cenário competitivo.

Oliberal.com: Na sua opinião é muito difícil pra uma jogadora conquistar o seu espaço no cenário nacional e quais foram os maiores desafios que você encarou até chegar na elite do Free Fire?

Infelizmente é bem difícil, pois ainda há muito preconceito na comunidade em geral. Considero como maior desafio o momento de buscar o acesso na série A onde trabalhei muito duro diariamente, treinando bastante, porém sempre focada em correr atrás dos meus objetivos.

Oliberal.com: Qual o recado que você deixa pra quem quer iniciar essa jornada?

Digo pra jamais desistirem, principalmente as mulheres. Sei que no início pode ser bem desafiador por conta de questões como o preconceito, machismo, entre outras coisas, porém você tem que realmente focar com muita determinação nos seus sonhos e levar a sério o seu treinamento que no momento certo você vai chegar lá.

- Entrevista com o jogador palmense @solotov63

Oliberal.com: Solotov, primeira vez em Belém do Pará? Gostou da cidade e chegou a provar alguma iguaria local?

Sim adorei Belém e já provei um suco que eu nunca tinha tomado, mas agora não lembro o nome, porém gostei bastante (risos). Agora depois da correria do evento vou conhecer um pouco mais, inclusive remarquei a minha passagem pra aproveitar mais um dia por aqui.

Oliberal.com: Na sua opinião quem mais se destacou nessa primeira edição?

Olha com certeza foram as equipes da Gate e Mob que jogaram muito mesmo. Já no quesito individual os destaques foram merecidos pro jogador Brenin que amassou muito e o europeu que jogou pela equipe da Gate, considero que essa grande final teve muitos jogadores de enorme potencial.

Oliberal.com: Essa pergunta já é um clichê mas o pessoal sempre pede, então vamos lá. Você já teve a oportunidade de provar o Açaí raiz de Belém do Pará e caso já tenha provado o que você achou?

(Risos) Olha todo mundo tava me perguntando isso mas eu ainda não provei, lá na minha cidade é bem doce e aqui um amigo meu falou que vocês comem até com peixe então eu não entendi foi nada (risos), porém já tô curioso pra experimentar.

As equipes interessadas em participar da próxima edição podem acompanhar as novidades por meio do perfil oficial da competição @copapaidegua no instagram.