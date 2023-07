Coentro tem gosto de sabão? Não gostar do sabor do ingrediente é uma alteração genética, diz estudo

Sendo o ingrediente mais presente na culinária brasileira e o mais polêmico, o coentro divide opiniões há décadas: ou você ama ou odeia. Tem gente que chega a sentir gosto de sabão ao comer a erva, outras pessoas simplesmente não gostam e há quem ame a hortaliça aromática de sabor refrescante. Porém, isso não é frescura e pode ser explicado. Um estudo publicado na revista científica Flavour Journal diz que essa discordância sobre o coentro tem relação com a genética.

O paladar é responsável por detectar o gosto dos alimentos, enquanto o sabor é uma combinação de vários sentidos. Por exemplo, o aroma dos ingredientes consegue chegar até a parte mais funda do nariz, nos receptores olfativos, e basta uma alteração nesses genes para mudar toda a forma de saborear um alimento.

Para conduzir a pesquisa que explica a aversão ao coentro, foram reunidos dois grupos: um deles consistia em pessoas que diziam sentir "sabor e odor de sabão" quando entravam em contato com o coentro, enquanto o outro grupo declarava gostar do alimento. Segundo o principal autor do artigo, Nicholas Eriksson, professor de genética da Universidade de Chicago, foram identificadas duas variantes genéticas associadas ao "gostar" da erva.

A primeira variante mostrou que, no grupo que não gosta da erva aromática, havia sensibilidade nos receptores olfativos, responsáveis por identificar odores, ao sentirem as substâncias presentes no coentro. Essas pessoas possuíam a variante mais forte do gene OR6A2, que codifica um receptor extremamente sensível aos aldeídos químicos do alimento. Uma curiosidade no resultou mostrou que esses genes não são herdados.

Outro pesquisa

A Universidade de Toronto, no Canadá realizou uma pesquisa que identificou variantes associadas à preferência pelo coentro em um gene receptor olfativo diferente e um gene receptor de sabor amargo, entre mais de 500 pessoas de ascendência europeia. O estudo foi publicado na revista científica Chemical Senses.

A autora do estudo, Lilli Mauer, descobriu diferentes predisposições genéticas relacionadas ao sabor do coentro, incluindo aquelas presentes em receptores gustativos que recebem especificamente os sabores amargos.

Benefícios do coentro

Ame ou odeie, o coentro possui diversos benefícios para o organismo e contribui para a prevenção de doenças.

1. Previne doenças do coração:

O consumo regular de coentro pode ajudar a reduzir os fatores de risco associados a problemas cardíacos, como pressão alta e níveis elevados de colesterol. Isso se deve à presença de magnésio e potássio na erva.

Além disso, o uso de coentro na culinária pode levar a uma redução no consumo de sal, uma vez que o condimento realça o sabor dos alimentos, o que é benéfico para o controle da pressão arterial. Os ácidos graxos encontrados no coentro, como o ácido oleico e o ácido palmítico, também demonstraram ser eficazes na redução dos níveis de colesterol no sangue.

2. Fortalece o sistema imunológico

O coentro é uma fonte de antioxidantes, como as vitaminas A e C, que fortalecem o sistema imunológico e protegem as células contra os danos causados pelos radicais livres. Isso melhora o reconhecimento de ameaças ao corpo e torna o organismo mais eficiente na luta contra vírus, bactérias e fungos.

3. Beneficia o cérebro

As propriedades anti-inflamatórias do coentro podem ajudar a proteger contra algumas doenças que afetam o cérebro, como o Alzheimer. Além disso, devido à presença de vitaminas do complexo B, especialmente a tiamina, o coentro melhora a comunicação entre as células do sistema nervoso, como os neurônios.

4. Estimula o intestino

A inclusão do coentro na dieta pode ajudar a reduzir a prisão de ventre. A erva contém pequenas quantidades de fibras, que estimulam o movimento intestinal regular, favorecendo a eliminação adequada das fezes.

É importante ressaltar que é necessário consumir outras fontes de fibras e beber bastante água para garantir o bom funcionamento do intestino.

5. Ajuda na digestão

O coentro é conhecido desde a antiguidade por auxiliar no alívio de desconfortos gastrointestinais, como gases, má digestão e náuseas. Além disso, estimula a produção de enzimas responsáveis pela digestão dos alimentos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)