Voluntários se preparam para peregrinações do Círio 2024; Missas do Envio ocorrem nesta segunda (26)

Neste domingo (25/08), cerca de 1.500 pessoas participaram, na Assembleia Paraense, de uma formação de dirigentes de peregrinação, direcionada àqueles que se voluntariaram para atuar nesta função durante o Círio 2024. Durante a formação, os participantes receberam orientações para conduzir os encontros realizados a partir deste mês em residências e empresas de Belém em preparação ao Círio.

Segundo a assessoria da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), o número de voluntários ultrapassou o registrado no ano passado, quando cerca de 1.200 pessoas foram formadas como dirigentes de peregrinações para o Círio 2023. Para se tornar um dirigente, é necessário apenas se identificar com o trabalho. Todos os anos, convites são lançados nas paróquias, e qualquer pessoa interessada pode participar.

A formação foi conduzida pelo padre João Paulo Dantas, orientador e revisor do Livro das Peregrinações, e encerrada com uma missa presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Os participantes receberam orientações sobre o uso do livro, foi definido quais comunidades irão receber a visita das imagens da Santa e os temas de cada encontro.Também foi apresentada a camisa oficial do Cìrio 2024.

Foi apresentada a camisa oficial do Cìrio 2024. (Divulgação)

Missas de envio ocorrem nesta segunda

As peregrinações começam após o "Dia do Mandato", que ocorre nesta segunda-feira (26/08). Na Basílica Santuário, todas as missas do dia serão "Missas do Envio". Durante essas celebrações, os fiéis podem levar suas imagens de Nossa Senhora de Nazaré para serem abençoadas. As missas acontecem às 7h, 9h, 12h e 18h, a oficial, sendo presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa.

Para os organizadores, a Missa do Mandato marca oficialmente o início da contagem regressiva para a Festividade Nazarena. Jorge Xerfan, diretor de evangelização da Festa de Nazaré, pontua que esta preparação que antecede o Círio de Nazaré é momentos mais importantes e bonitos, “pois é quando lares, empresas e instituições se reúnem em oração” para que o Círio “seja realizado da melhor forma possível, sem incidentes".

Cerca de 120 mil residências são visitadas por ano

Criada em 1972 pelo padre Giovanni Incampo, a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré começou com a distribuição de 300 imagens a grupos evangelizadores, que visitaram cerca de 9 mil residências no primeiro ano. Em 1994, foi introduzido o Livro das Peregrinações, que orienta as romarias pelos lares. Atualmente, aproximadamente 120 mil residências são visitadas anualmente, segundo a DFN. *com informações da Ascom da DFN