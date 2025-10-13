Capa Jornal Amazônia
Veja fotos da 1ª missa pós-Círio e levada da Imagem Peregrina ao altar da Praça Santuário

Devotos e fiéis se reuniram na manhã dessa segunda-feira (13), na Basílica-Santuário, em celebração feita pelo padre Josué Maria Bosco

Lívia Ximenes
fonte

Imagem Peregrina é levada ao altar da Praça Santuário

Na manhã dessa segunda-feira (13), em Belém, ocorreu a primeira missa após o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025 e a levada da Imagem Peregrina ao altar da Praça Santuário. A celebração, feita na Basílica-Santuário, foi dirigida pelo padre Josué Maria Bosco. Essa é a primeira programação na igreja após a Grande Procissão da Festa da Rainha da Amazônia, realizada nesse domingo (12).

O padre Francisco Assis de Oliveira, reitor da Basílica, foi o responsável por guiar os fiéis nas preces e agradecimentos antes da Imagem Peregrina ir ao altar. Devotos fazem fila para vê-la de perto.

Confira imagens da primeira missa pós-Círio e levada da Imagem Peregrina ao altar da Praça Santuário

Primeira missa após o Círio de Nazaré 2025 e levada da Imagem Peregrina ao altar da Praça Santuário

