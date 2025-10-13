Capa Jornal Amazônia
Círio 2025

Pós-Círio 2025: Imagem Peregrina é levada ao altar da Praça Santuário

O momento ocorreu na primeira missa realizada após a Festa de Nossa Senhora de Nazaré 2025, na manhã dessa segunda-feira (13)

Dilson Pimentel e Lívia Ximenes
fonte

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é levada ao altar da Praça Santuário (Igor Mota / O Liberal)

A primeira missa após o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025 ocorreu na Basílica-Santuário, na manhã dessa segunda-feira (13), em Belém. A programação seguiu com a levada da Imagem Peregrina ao altar da Praça-Santuário. Devotos aproveitaram o momento para fazer preces e agradecimentos à Santa.

image Padre Francisco Assis de Oliveira com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Praça Santuário (Igor Mota / O Liberal)

Na caminhada da igreja ao altar, fiéis louvaram. Antes de colocar a Imagem Peregrina no ponto de visitação, padre Francisco Assis de Oliveira, reitor da Basílica, orientou o público a pedir por graças e milagres. “Nós estamos vivendo um tempo de graça muito grande”, diz.

Os devotos fazem fila para ver, de perto, a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. No altar, decorado com orquídeas brancas e com grades de proteção ao redor, ela está guardada em uma caixa de vidro.

image Tonya Roberta, devota de Nossa Senhora de Nazaré, aproveita o momento para agradecer e pedir (Dilson Pimentel / O Liberal)

Fora do espaço, a pedagoga Tonya Roberta, ajoelhada com o cão Peter, aproveita a oportunidade para agradecer bênçãos e pedir pela saúde dos pais. “Esse é um momento meu com ela”, afirma. Com o braço levantado em forma de adoração, Tonya fala que “é isso que o nosso povo precisa: de fé e acreditar, de não desistir, porque a vida não é fácil.”

Palavras-chave

Círio 2025

círio de nazaré 2025

imagem peregrina de nossa senhora de nazaré

Nossa Senhora de Nazaré

Círio 2025
