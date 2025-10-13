Pós-Círio 2025: Imagem Peregrina é levada ao altar da Praça Santuário
O momento ocorreu na primeira missa realizada após a Festa de Nossa Senhora de Nazaré 2025, na manhã dessa segunda-feira (13)
A primeira missa após o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025 ocorreu na Basílica-Santuário, na manhã dessa segunda-feira (13), em Belém. A programação seguiu com a levada da Imagem Peregrina ao altar da Praça-Santuário. Devotos aproveitaram o momento para fazer preces e agradecimentos à Santa.
VEJA MAIS
Na caminhada da igreja ao altar, fiéis louvaram. Antes de colocar a Imagem Peregrina no ponto de visitação, padre Francisco Assis de Oliveira, reitor da Basílica, orientou o público a pedir por graças e milagres. “Nós estamos vivendo um tempo de graça muito grande”, diz.
Os devotos fazem fila para ver, de perto, a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. No altar, decorado com orquídeas brancas e com grades de proteção ao redor, ela está guardada em uma caixa de vidro.
Fora do espaço, a pedagoga Tonya Roberta, ajoelhada com o cão Peter, aproveita a oportunidade para agradecer bênçãos e pedir pela saúde dos pais. “Esse é um momento meu com ela”, afirma. Com o braço levantado em forma de adoração, Tonya fala que “é isso que o nosso povo precisa: de fé e acreditar, de não desistir, porque a vida não é fácil.”
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA