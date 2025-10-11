Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

‘Uma emoção indescritível’, afirma vice-almirante da Marinha sobre Círio Fluvial

Relação do Círio com a força militar remonta muitos anos para garantir segurança a fiéis

O Liberal
fonte

Vice-almirante da Marinha do Brasil celebra primeira vez no Círio de Nazaré (Tarso Sarraf | O Liberal)

O vice-almirante Batista, comandante quatro do distrito naval, da Marinha do Brasil, vivenciou a sua primeira Romaria Fluvial em mais de quarenta anos na marinha e falou sobre a experiência como “uma emoção indescritível”. Ele lembra que o traslado é conduzido há muitos anos pela Marinha do Brasil e se orgulha de poder oferecer mais esse momento marcante ao povo paraense durante o Círio de Nazaré.

Apesar de essa ser a sua estreia nas celebrações da festividade mariana, Batista enfatiza que já ouvia falar sobre a dimensão do que o Círio representava. “A festa do Círio de Nazaré é muito famosa no Brasil inteiro. Eu já tenho mais de quarenta anos na Marinha e nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar aqui em Belém, então é o meu primeiro Círio, mas eu já ouço falar dele a muitos anos”, afirma.

O vice-almirante avalia que as proporções da festa de Nazaré continua crescendo, neste ano, contando com quase trezentas embarcações auxiliando no traslado fluvial. Segundo ele, isso alegra e incentiva o trabalho da Marinha, ao mesmo tempo, em que aumenta o trabalho e o esforço necessário para manter os devotos seguros. “Também demanda da gente uma série de atividades para segurança do trajeto e para que todos os romeiros que participem se sintam seguros”, explica.

VEJA MAIS

image Círio Fluvial: após cerca de 2h30 de romaria, Imagem Peregrina chega à Escadinha do Cais do Porto
A procissão, a quarta das oficiais do Círio, partiu do Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci às 8h50 e percorreu cerca de 18,5 km

image Ministro Ricardo Lewandowski está na Escadinha, em Belém, para o Círio 2025
Ministro aguarda a chegada da imagem após o encerramento do Círio Fluvial

image Ministra Sônia Guajajara e cantora Daniela Mercury participam do Círio Fluvial em Belém
Lideranças indígenas e artistas navegam pela Baía do Guajará em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

Além da romaria fluvial, a Marinha também irá participar de outros traslados oferecendo suporte prático. “Amanhã, no Círio terrestre, nós também participamos. A guarda da berlinda é feita por fuzileiros navais, outra porção da Marinha”, detalha. Ele lembra que esses esforços para o Círio já ocorrem há mutos em uma relação de apoio e proximidade, somando fé e segurança.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda