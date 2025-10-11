Ministra Sônia Guajajara e cantora Daniela Mercury participam do Círio Fluvial em Belém

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a cantora Daniela Mercury participaram, na manhã deste sábado (11), da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré 2025, em Belém. As duas integraram o barco dos Povos da Floresta, ao lado de lideranças indígenas e representantes de movimentos sociais, levando mensagens de respeito à Amazônia e aos povos originários.

Com cartazes e cânticos, o grupo pediu a proteção de Nossa Senhora de Nazaré para as florestas, os rios e os povos da Amazônia, além de bênçãos para as demarcações de terras indígenas e enfrentamento às mudanças climáticas. Esta é a primeira vez que os Povos da Floresta participam com embarcação própria no Círio Fluvial.

O cortejo teve início às 8h50, saindo do Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci em direção à Escadinha da Estação das Docas, percorrendo as águas da Baía do Guajará em um espetáculo de fé e devoção que reuniu mais de 400 embarcações.

Além da ministra Sônia Guajajara, outro nome de destaque da política nacional presente em Belém para acompanhar as festividades é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques.