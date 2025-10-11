Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: passarinho ‘bate-bate’ mantém vivo o artesanato em Belém

Paulo Barros Queiroz, de 65 anos, é artesão e trabalha com a produção do brinquedo há mais de 20 anos

Fábio Will e Lívia Ximenes
fonte

Paulo Barros Queiroz é artesão e faz passarinhos de "bate-bate" há 25 anos (Fábio Will / O Liberal)

O Círio reúne, anualmente, fé, tradição e memórias afetivas. Em 2025, no sábado da Festa de Nazaré (11), o artesanato é presente durante as romarias. No Boulevard da Gastronomia, os passarinhos “bate-bate” colorem a manhã e levam o som conhecido pelos moradores de Belém.

image Passarinho "bate-bate", produzido por Paulo Barros Queiroz (Fábio Will / O Liberal)

Paulo Barros Queiroz, de 65 anos, é o artesão responsável pelas peças. Há 25 anos, ele trabalha com a produção do brinquedo. Nesse Círio, os passarinhos “bate-bate” estão personalizados com personagens conhecidos pelas crianças, como Barbie, Homem-Aranha e Batman.

