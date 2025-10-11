Círio 2025: passarinho ‘bate-bate’ mantém vivo o artesanato em Belém
Paulo Barros Queiroz, de 65 anos, é artesão e trabalha com a produção do brinquedo há mais de 20 anos
O Círio reúne, anualmente, fé, tradição e memórias afetivas. Em 2025, no sábado da Festa de Nazaré (11), o artesanato é presente durante as romarias. No Boulevard da Gastronomia, os passarinhos “bate-bate” colorem a manhã e levam o som conhecido pelos moradores de Belém.
Paulo Barros Queiroz, de 65 anos, é o artesão responsável pelas peças. Há 25 anos, ele trabalha com a produção do brinquedo. Nesse Círio, os passarinhos “bate-bate” estão personalizados com personagens conhecidos pelas crianças, como Barbie, Homem-Aranha e Batman.
