Família de Salinas mantém tradição de esperar imagem peregrina e Arrastão do Círio

Entre os devotos que fazem volume na espera da imagem peregrina na Escadinha do Cais do Porto, uma família do município de Salinópolis, manteve em mais um ano a tradição do Círio. A integrante da família Olinda Filha explica que o roteiro inclui desde a espera da imagem após o encerramento do Círio Fluvial, até a celebração do Arrastão do Círio, realizado pelo grupo cultural Arrastão do Pavulagem. O grupo enfatiza que une as celebrações profanas e sagradas.

É o terceiro ano que eles comparecem na festividade mariana, dessa vez, com onze membros da família, além de amigos próximos, todos usando camisas padronizadas com a temática do Arrastão do Pavulagem. No seu município, o grupo também compartilha a paixão pelas festividades da quadra junina e integram o mesmo coletivo junino. As festividades do Círio de Nazaré são marcadas há anos por manifestações que congregam expressões artísticas, culturais e religiosas de diferentes credos e segmentos sociais.

“Nós somos oriundos de um grupo junino lá de Salinópolis e viemos para passar o Círio. E, a gente tem essa raiz da cultura, a gente ama cultura, e sempre participávamos, mas nunca assim, aí há três anos nós decidimos personalizar, fazer os abadás e vir juntos”, explica a participante.

Olinda enfatiza que a fé sempre prevalece, independente da manifestação que estejam, mas deixa claro que a missão da família no Círio é aproveitar os momentos em união o máximo possível.

“Na verdade, a gente tenta participar de todas as manifestações, essa é só mais uma, e depois nós aproveitamos para reunir. Estamos aqui na nossa fé, que é o que prevalece, mas depois vamos prestigiar também as outras”, afirma Olinda.

Para eles, as celebrações profanas são uma continuidade da fé, que se aliam as expressões religiosas tradicionais. Por isso, sempre se decidam a aproveitar esses momentos com o mesmo empenho.