Círio Fluvial: romaria chega a metade do percurso com homenagens e chuva de fogos

Por volta das 10h30, a procissão chegou às proximidades da Vila da Barca, em Belém

Gabriel Pires
Procissão avança nas águas da baía do Guajará (Foto: Tarso Sarraf | O Liberal)

Mais da metade do percurso da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré já foi cumprida, em um trajeto total de 10 milhas marítimas — cerca de 18,5 km —, iniciado às 8h50 deste sábado (11). Por volta das 10h30, a procissão chegou às proximidades da Vila da Barca, em Belém, marcando o avanço da Imagem Peregrina sobre as águas.

A partir desse ponto, as homenagens se multiplicam também em terra firme, onde fiéis se reúnem para saudar a padroeira, enquanto as embarcações seguem rumo à Escadinha do Cais do Porto, no bairro da Campina, com previsão de chegada às 11h. Cerca de 5 minutos de queima de fogos homenagearam a Rainha da Amazônia.

Palavras-chave

círio fluvial

Círio 2025
