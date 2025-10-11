Círio Fluvial: romaria chega a metade do percurso com homenagens e chuva de fogos
Por volta das 10h30, a procissão chegou às proximidades da Vila da Barca, em Belém
Mais da metade do percurso da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré já foi cumprida, em um trajeto total de 10 milhas marítimas — cerca de 18,5 km —, iniciado às 8h50 deste sábado (11). Por volta das 10h30, a procissão chegou às proximidades da Vila da Barca, em Belém, marcando o avanço da Imagem Peregrina sobre as águas.
A partir desse ponto, as homenagens se multiplicam também em terra firme, onde fiéis se reúnem para saudar a padroeira, enquanto as embarcações seguem rumo à Escadinha do Cais do Porto, no bairro da Campina, com previsão de chegada às 11h. Cerca de 5 minutos de queima de fogos homenagearam a Rainha da Amazônia.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA