Ministro Ricardo Lewandowski está na Escadinha, em Belém, para o Círio 2025

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, está na escadinha da Estação das Docas, onde aguarda o encerramento do Círio Fluvial, com previsão de conclusão entre 13h e 14h.

Lewandowski é mais um entre outros membros do governo que estão em Belém para prestigiar a festividade. Além dele, o Ministro do STF, Nunes Marques, e a Ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara também estão acompanhando a procissão.

Após a chegada no cais, a imagem é recebida por autoridades e membros das forças armadas, para ser conduzida até os fiéis e seguir com o trajeto. Ao lado dos fiéis, marinheiros, cadetes da polícia militar e membros da guarda de Nossa Senhora também se somam na expectativa da chegada.