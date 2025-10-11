Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Ministro Ricardo Lewandowski está na Escadinha, em Belém, para o Círio 2025

Ministro aguarda a chegada da imagem após o encerramento do Círio Fluvial

Iury Costa


Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, está na escadinha da Estação das Docas, onde aguarda o encerramento do Círio Fluvial, com previsão de conclusão entre 13h e 14h.

Lewandowski é mais um entre outros membros do governo que estão em Belém para prestigiar a festividade. Além dele, o Ministro do STF, Nunes Marques, e a Ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara também estão acompanhando a procissão.

Após a chegada no cais, a imagem é recebida por autoridades e membros das forças armadas, para ser conduzida até os fiéis e seguir com o trajeto. Ao lado dos fiéis, marinheiros, cadetes da polícia militar e membros da guarda de Nossa Senhora também se somam na expectativa da chegada.

.
