“O Círio transforma a nossa existência”, diz Dom Júlio em sua primeira participação no Círio Fluvial

O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, destacou neste domingo (11) a força transformadora do Círio de Nazaré, ao participar pela primeira vez das procissões oficiais da festividade. Durante a Romaria Fluvial, ele afirmou que viver o Círio de perto é uma experiência única, capaz de renovar a fé e o sentido da vida.

“O Círio transforma a nossa existência. É no Círio de Nazaré, portanto, é tudo. Para mim, é sempre uma surpresa, a cada evento, a cada procissão, a cada lugar que a gente vai, é uma grata surpresa poder constatar, nas pessoas mais simples, esse grande amor a Nossa Senhora e a Jesus Cristo, essa confiança na providência divina e na proteção de Nossa Senhora”, diz o arcebispo.

Dom Júlio contou que já havia ouvido muito sobre o Círio, mas participar pessoalmente trouxe um novo significado. Segundo ele, “quando as pessoas partilham a experiência, muito se transmite, mas há algo que só se entende ao viver”.

Em sua fala, o arcebispo reforçou que o Círio é mais do que uma manifestação de fé: é um testemunho coletivo de esperança e transformação espiritual.

“Participar em primeira pessoa é algo insubstituível. Eu espero que todos aqueles que participam do Círio de Nazaré guardem essa experiência não só para si mesmos, mas que possam partilhar este tesouro do encontro com Cristo e da devoção a Nossa Senhora com os outros”, completa o arcebispo.