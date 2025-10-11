Primeiro moto clube feminino do Pará participa da Moto Romaria do Círio 2025

Na manhã deste sábado (11/10), um grupo de mulheres motociclistas aguarda o início da Moto Romaria, uma das 14 procissões oficiais do Círio de Nazaré 2025, em Belém. Entre elas, estava Ivanete Costa, de 58 anos, comerciante e presidente do Moto Clube Feras do Asfalto — o primeiro grupo de motociclismo feminino do Pará. Fundado em 2011, o clube reúne 36 integrantes e tem como marca a presença exclusiva de mulheres no comando das motocicletas.

Para as Feras do Asfalto, participar da Moto Romaria é mais do que um ato de fé: é também uma celebração de conquistas e da presença feminina em um espaço historicamente dominado por homens. O grupo participa do evento há 14 anos, e, segundo Ivanete, a iniciativa nasceu da percepção de que não havia, à época, um moto clube formado apenas por mulheres no estado.

A Moto Romaria é uma das mais tradicionais manifestações do Círio de Nazaré, criado em 1990 pela Federação Paraense de Motociclismo. A procissão reúne centenas de motociclistas que acompanham a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em carro aberto, percorrendo um trajeto de 2,5 quilômetros entre a Praça Pedro Teixeira, na Escadinha do Cais do Porto, e o Colégio Gentil Bittencourt, onde os participantes recebem bênçãos.

Com saída prevista para 11h30, logo após a chegada da Imagem Peregrina da Romaria Fluvial, o cortejo segue pela Avenida Presidente Vargas e Avenida Nazaré, em um percurso que costuma durar cerca de uma hora. Ao longo do trajeto, moradores e comerciantes saem às portas de suas casas e estabelecimentos para saudar a padroeira e celebrar a passagem dos motociclistas.