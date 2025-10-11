Capa Jornal Amazônia
Círio Fluvial: após cerca de 2h30 de romaria, Imagem Peregrina chega à Escadinha do Cais do Porto

A procissão, a quarta das oficiais do Círio, partiu do Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci às 8h50 e percorreu cerca de 18,5 km

Gabriel Pires
fonte

Momento da chegada da Imagem Peregrina (Foto: Thiago Gomes | O)

Após cerca de 2 horas e 30 minutos de percurso, a Romaria Fluvial do Círio de Nazaré chegou às 11h20 deste sábado (11)à Escadinha do Cais do Porto, no bairro Campina. A procissão, quarta das oficiais do Círio, partiu às 8h50 do Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci e percorreu cerca de 18,5 km — aproximadamente 10 milhas náuticas — a bordo do navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil.

A Romaria Fluvial foi precedida por missa celebrada no Trapiche de Icoaraci pelo arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e reuniu cerca de 50 mil pessoas e mais de 400 embarcações. Após a romaria das águas, agora, a Imagem Peregrina segue pelas ruas do centro de Belém na Moto Romaria. 

História

Considerada uma das mais belas procissões do Círio, a Romaria Fluvial acontece desde 1986. A chegada da Imagem Peregrina à Escadinha (Praça Pedro Teixeira) é marcada por honras de Chefe de Estado, concedidas pela Polícia Militar desde 1999, em cumprimento à Lei Estadual nº 4.371/1971, que proclamou Nossa Senhora de Nazaré Padroeira do Pará e Rainha da Amazônia.

 

