Traslado do Colégio Gentil à Basílica reúne multidão

Depois da quebra de protocolo na Descida do Glória, na manhã deste sábado, 9, houve um novo momento diferente à noite, depois da Missa do Traslado, na capela do Colégio Gentil. A Imagem Peregrina foi apresentada aos fiéis que estavam em frente ao colégio e, em seguida, a padroeira dos paraenses foi levada em carro aberto até o estacionamento do Centro Social de Nazaré.

Uma multidão cercou o carro com a imagem e a noite de sábado, que não teria nenhum evento devido às medidas sanitárias, passou a ter um cortejo curto, mas com uma grande massa de pessoas.