Imagem de Nossa Senhora de Nazaré vai sair do Colégio Gentil para a Basílica

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré está na capela do colégio Gentil, onde é celebrada a Missa do Traslado pelo arcebispo Dom Alberto Taveira. Depois, a imagem vai ser deslocada no carro de bombeiros até a Basílica Santuário, com a Guarda da Santa abrindo caminho. Depois de apresentações artísticas, será conduzida à igreja da Sé. Há muitos fiéis no início da noite deste sábado, 9, na avenida Nazaré, aguardando para ver a imagem da santa.

Mario Tuma Júnior, diretor responsável por profissões, afirma que haverá o trajeto da imagem de Nossa Senhora do Colégio Gentil ao Centro Social de Nazaré, para a Estação Luciano Bambrilla, onde vai haver apresentações. Ele explica que depois dessas apresentações, a imagem será conduzida diretamente para a Catedral da Sé, em horário ainda não determinado, “pois vamos ver a questão da segurança nas ruas; vai em um carro descaracterizado, e vamos levar para a Sé para que seja preparada a missa de amanhã às 7 horas da manhã”.