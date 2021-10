Mesmo com portões fechados, Missa na Capela do Gentil tem grande público

A Missa da Trasladação, na capela do Colégio Gentil Bittencourt, começou às 18h deste sábado (9) com grande participação de devotos à porta do estabelecimento, na avenida Nazaré. Após a missa, a Imagem Peregrina retorna, em carro de Bombeiros, até a Basílica.

A espera da multidão pela cerimônia se dava desde mais cedo. Para muitos, a Missa na capela do Colégio Gentil Bittencourt é uma 'pequena trasladação', que está servindo de referência para fieis com saudades de mais essa romaria, suspensa este ano por causa das restrições da pandemia ao Círio 2021.

Legenda (Laís Santana / O Liberal)

Traslado noturno



O evento é fechado ao público, mas a movimentação é grande na avenida Nazaré. Ao contrário de outros anos, a programação também não contará com fogos de vista.

A missa é celebrada por Dom Antônio, bispo auxiliar. O Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, está presente na missa. Ele falou sobre a alegria de estar participando de mais esse momento de homemagens a Nossa Senhora, e também comentou sobre a quebra de protocolo registrada nesta manhã na Descida do Glória.

"Inspiração impressionante e positiva, porque pela primeira vez a imagem de Plácido foi atá a porta da Basílica. Mas a emoção que tivemos hoje foi única.

Nossa Senhora é chamada maria do povo e como igreja e diretoria nos querermos que ela esteja perto do povo".

Durante a reflexão, Dom Alberto também falou sobre a necessidade de cada cristão fazer da sua vida uma peregrinação. "O primeiro aprendizado é que precisamos transformar a nossa vida, os nossos movimentos em peregrinação. O segundo ensinamento é que precisamos caminhar sempre para frente, para o alto. O cristão nao tem direito de ser pior. Mesmo quando ele cai, se levanta, se converte novamente, e se torna melhor".

Após a missa na capela do Gentil, a Imagem Peregrina seguirá para o estacionamento do Centro Social de Nazaré, onde ocorrerá a a live de decoração da Berlinda. Depois disso, em um carro descaracterizado, a imagem partirá para a Sé, em horário não divulgado, onde aguardará a programação desta manhã de domingo de Círio (10).