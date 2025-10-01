Tradicional exposição ‘Canoas de Promesseiros’ do TCE-PA será aberta nesta quinta-feira (2)

200 barquinhos de miriti, confeccionados por artesãos do município de Abaetetuba, estarão na exposição “Canoas de Promesseiros” do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA). Com o tema “Onde a fé navega, a esperança transborda”, a mostra em homenagem ao Círio de Nazaré completa 15 anos em 2025 e estará nos espelhos d’água do edifício-sede da instituição nesta quinta-feira (2), às 17h.

A exposição já faz parte do calendário de eventos da quadra nazarena em Belém e já produziu mais de 2 mil canoas de miriti, envolvendo centenas de artesãos, além de receber a visita de cerca de 400 mil pessoas. Ao final de cada edição, as canoinhas são doadas a alunos de escolas públicas da Região Metropolitana de Belém. A chefe do Cerimonial do TCE-PA, Dione Guimarães, explicou mais detalhes do projeto cultural.

“É uma ação do Tribunal que já se tornou uma referência nacional e internacional, porque hoje, com a mídia, com a divulgação dos sites, a gente sabe que o trabalho do Tribunal é visualizado no mundo inteiro. Com essa exposição, pretendemos fazer uma referência e valorização da exposição ao Círio Fluvial”, contou.

Neste ano, 50 barcos da exposição receberam pinturas em uma oficina organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) na Manhã dos Eleitos, envolvendo pessoas em recuperação da dependência química em tratamento. Karen Lima, da DFN, ressaltou a importância da participação das pessoas em recuperação na festividade.

“Além de promover a inclusão social, proporciona um importante momento de socialização e de integração dos grupos atendidos na Manhã dos Eleitos à festividade religiosa”, disse.

Exposição

O TCE-PA também realizará a exposição em homenagem ao Círio: “Navegando por Memórias – Canoas de Promesseiros: Imagens que revelam fé, esperança, cultura e inclusão”, que será instalada temporariamente no Largo do Redondo e, depois, passará para o Espaço Cultural Clóvis Moraes Rêgo, também no Tribunal. A mostra fotográfica apresentará 20 registros dos principais momentos da exposição Canoas de Promesseiros ao longo dos últimos 14 anos de realização do projeto.