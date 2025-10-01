Imagem Peregrina visita duas regiões episcopais antes do Círio 2025

A partir desta quinta-feira (2/10), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré iniciará visitas às regiões episcopais Nossa Senhora do Ó e Menino Deus, percorrendo bairros, paróquias e comunidades de Ananindeua, Marituba, Benevides, Benfica, Santa Bárbara e Mosqueiro. A oitava e última visita do ano às regiões episcopais vai ocorrer nos dias 29 e 30 de novembro, na região de Santa Cruz.

Na quinta (2/10), a visita começa na região Nossa Senhora do Ó, no Seminário Pio X, seguindo para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Águas Lindas. Em seguida, haverá parada no canteiro de obras do BRT e passagem pela Área Missionária da Santíssima Trindade, em Águas Brancas. O dia termina com missa no Santuário Nossa Senhora do Ó, na praça Matriz de Mosqueiro.

Na sexta-feira (3/10), a Imagem percorrerá localidades do distrito de Mosqueiro e dos municípios de Santa Bárbara, Benevides e Marituba, encerrando na Paróquia Menino Deus, no centro de Marituba. No sábado (4/10), a visita continua por Ananindeua e retorna à Basílica Santuário a partir das 19h.

Sobre as regiões episcopais

Em 2019, a Arquidiocese de Belém criou a oitava região episcopal, Nossa Senhora do Ó, desmembrada da região Menino Deus, atendendo Mosqueiro, Benevides e Santa Bárbara. A região engloba paróquias, uma área missionária e o Santuário Nossa Senhora do Ó:

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Benfica);

Paróquia Santa Rosa de Lima (Benevides);

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Benevides);

Paróquia Santa Bárbara;

Paróquia Menino Jesus (Santa Bárbara do Pará);

Paróquia São Pedro Pescador (Mosqueiro);

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Mosqueiro);

Paróquia São Francisco de Assis (Murinin);

Santuário Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro);

Área Missionária Nossa Senhora do Cenáculo (Mosqueiro);

O desmembramento foi motivado pelo crescimento populacional e pela criação de novas paróquias, facilitando o trabalho missionário. O vigário episcopal é padre Francimar Ferreira Lopes, também pároco do Santuário Nossa Senhora do Ó.

A Região Episcopal Menino Deus é uma das mais antigas da Arquidiocese. Este ano, tem como vigário episcopal o Padre Antônio Luís Farias de Oliveira, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Júlia Seffer). Esta região já havia sido desmembrada em 2005 para a criação da Região São Vicente de Paulo e agora cedeu território para a criação da Região Nossa Senhora do Ó.

A região Menino Deus compreende:

Área Missionária São Paulo Apóstolo;

Área Missionária Santo Agostinho;

Paróquia Santíssima Trindade, Paróquia Bom Pastor;

Paróquia Menino Deus;

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora;

Paróquia Nossa Senhora das Vitórias (Almir Gabriel);

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Marituba);

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Canaã;

Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Distrito Industrial);

Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Júlia Seffer);

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Águas Lindas);

Paróquia Santíssimo Sacramento;

Paróquia São José dos Verdejantes (Águas Lindas);

Paróquia São Marcos (Uriboca);

Paróquia São Pio de Pietrelcina;

Paróquia São Pio X

Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa (Ananindeua).

Sobre as visitas da Imagem Peregrina

A programação das visitas da Imagem Peregrina do Círio de Nazaré segue intensa ao longo de 2025. Ao todo, estão previstas 793 visitas entre janeiro e dezembro, das quais 594 já foram realizadas até o momento. Só de agosto até o momento, foram mais de 4 mil quilômetros percorridos.

A rotina diária é marcada por grande dedicação: a equipe responsável cumpre, em média, 13 a 14 visitas por dia, iniciando às 6h30 e encerrando por volta de 21h30.

Além de Belém e região metropolitana, a Imagem Peregrina também está presente em diversos municípios que celebram o Círio, fortalecendo a fé e a devoção mariana em diferentes localidades do Pará. Entre eles estão Barcarena, Castanhal, Capitão Poço, Paragominas, Tailândia, Tomé-Açu, Capanema, Concórdia, Cotijuba, Curuçá, Itaituba, Parauapebas, Portel, Rurópolis, Santarém e Tracuateua.

Além disso, a Imagem também já visitou vários estados do país, incluindo Fortaleza, Brasília, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. As visitas representam um momento de oração, encontro e preparação espiritual para a grande festa da Rainha da Amazônia, reforçando os laços de fé que unem todo o povo paraense em torno de Nossa Senhora de Nazaré.