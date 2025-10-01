Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Imagem Peregrina visita duas regiões episcopais antes do Círio 2025

Últimas visitas antes do Círio percorrem bairros, paróquias e comunidades de Ananindeua, Marituba, Benevides, Benfica, Santa Bárbara e Mosqueiro

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré dentro da berlinda e na traseira de uma caminhonete enquanto percorre uma via. Perto, há fiéis segurando uma corda e prestando homenagens à Rainha da Amazônia. (Foto: Divulgação | Ascom DFN)

A partir desta quinta-feira (2/10), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré iniciará visitas às regiões episcopais Nossa Senhora do Ó e Menino Deus, percorrendo bairros, paróquias e comunidades de Ananindeua, Marituba, Benevides, Benfica, Santa Bárbara e Mosqueiro. A oitava e última visita do ano às regiões episcopais vai ocorrer nos dias 29 e 30 de novembro, na região de Santa Cruz.

Na quinta (2/10), a visita começa na região Nossa Senhora do Ó, no Seminário Pio X, seguindo para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Águas Lindas. Em seguida, haverá parada no canteiro de obras do BRT e passagem pela Área Missionária da Santíssima Trindade, em Águas Brancas. O dia termina com missa no Santuário Nossa Senhora do Ó, na praça Matriz de Mosqueiro.

Na sexta-feira (3/10), a Imagem percorrerá localidades do distrito de Mosqueiro e dos municípios de Santa Bárbara, Benevides e Marituba, encerrando na Paróquia Menino Deus, no centro de Marituba. No sábado (4/10), a visita continua por Ananindeua e retorna à Basílica Santuário a partir das 19h.

Sobre as regiões episcopais

Em 2019, a Arquidiocese de Belém criou a oitava região episcopal, Nossa Senhora do Ó, desmembrada da região Menino Deus, atendendo Mosqueiro, Benevides e Santa Bárbara. A região engloba paróquias, uma área missionária e o Santuário Nossa Senhora do Ó:

  • Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Benfica); 
  • Paróquia Santa Rosa de Lima (Benevides);
  • Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Benevides);
  • Paróquia Santa Bárbara;
  • Paróquia Menino Jesus (Santa Bárbara do Pará); 
  • Paróquia São Pedro Pescador (Mosqueiro); 
  • Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Mosqueiro); 
  • Paróquia São Francisco de Assis (Murinin); 
  • Santuário Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro); 
  • Área Missionária Nossa Senhora do Cenáculo (Mosqueiro);

O desmembramento foi motivado pelo crescimento populacional e pela criação de novas paróquias, facilitando o trabalho missionário. O vigário episcopal é padre Francimar Ferreira Lopes, também pároco do Santuário Nossa Senhora do Ó.

A Região Episcopal Menino Deus é uma das mais antigas da Arquidiocese. Este ano, tem como vigário episcopal o Padre Antônio Luís Farias de Oliveira, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Júlia Seffer). Esta região já havia sido desmembrada em 2005 para a criação da Região São Vicente de Paulo e agora cedeu território para a criação da Região Nossa Senhora do Ó.

A região Menino Deus compreende:

  • Área Missionária São Paulo Apóstolo;
  • Área Missionária Santo Agostinho;
  • Paróquia Santíssima Trindade, Paróquia Bom Pastor;
  • Paróquia Menino Deus;
  • Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora;
  • Paróquia Nossa Senhora das Vitórias (Almir Gabriel);
  • Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Marituba);
  • Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Canaã;
  • Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Distrito Industrial);
  • Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Júlia Seffer);
  • Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Águas Lindas);
  • Paróquia Santíssimo Sacramento;
  • Paróquia São José dos Verdejantes (Águas Lindas);
  • Paróquia São Marcos (Uriboca);
  • Paróquia São Pio de Pietrelcina;
  • Paróquia São Pio X
  • Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa (Ananindeua).

Sobre as visitas da Imagem Peregrina

A programação das visitas da Imagem Peregrina do Círio de Nazaré segue intensa ao longo de 2025. Ao todo, estão previstas 793 visitas entre janeiro e dezembro, das quais 594 já foram realizadas até o momento. Só de agosto até o momento, foram mais de 4 mil quilômetros percorridos.
A rotina diária é marcada por grande dedicação: a equipe responsável cumpre, em média, 13 a 14 visitas por dia, iniciando às 6h30 e encerrando por volta de 21h30.

Além de Belém e região metropolitana, a Imagem Peregrina também está presente em diversos municípios que celebram o Círio, fortalecendo a fé e a devoção mariana em diferentes localidades do Pará. Entre eles estão Barcarena, Castanhal, Capitão Poço, Paragominas, Tailândia, Tomé-Açu, Capanema, Concórdia, Cotijuba, Curuçá, Itaituba, Parauapebas, Portel, Rurópolis, Santarém e Tracuateua.

Além disso, a Imagem também já visitou vários estados do país, incluindo Fortaleza, Brasília, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. As visitas representam um momento de oração, encontro e preparação espiritual para a grande festa da Rainha da Amazônia, reforçando os laços de fé que unem todo o povo paraense em torno de Nossa Senhora de Nazaré. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

imagem peregrina

visita

duas regiões episcopais

antes
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda