Diretoria da Festa divulga resultado do Concurso de Redação do Círio 2025

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou nesta segunda-feira (1º) o resultado do Concurso de Redação do Círio. Na 31ª edição, 104 alunos do ensino médio se inscreveram, sendo 33 da rede pública e 71 de escolas privadas, dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Soure, Salvaterra e Igarapé-Açu.

O tema da prova foi “A proteção da casa que partilhamos como ato cristão”, estimulando os estudantes a refletirem sobre o cuidado com a criação e a responsabilidade coletiva com o meio ambiente.

A cerimônia de entrega será realizada no dia 7 de outubro, na Casa de Plácido, a partir das 19h, após a missa de abertura do Círio 2025. “Cada edição do Concurso de Redação nos surpreende pela criatividade e sensibilidade dos jovens. Este ano, ao refletirem sobre a proteção da casa comum, eles mostraram que a fé em Nossa Senhora de Nazaré também inspira responsabilidade com a vida e com o futuro do planeta. Ver tantos talentos despontando, vindos de diferentes escolas e municípios, é uma alegria imensa e reforça o papel transformador da educação aliada à fé”, destaca Lilian Acatauassú, membro da Diretoria de Evangelização e organizadora do concurso.

Vencedores do Concurso de Redação do Círio 2025

1º LUGAR

Beatriz Pimentel Garcia, 17 anos

3º ano do Colégio Ideal Augusto Montenegro, Belém

Professora: Amanda Cristina Coelho Pessoa

2º LUGAR

Fernanda Gabryella Leal Queiroz, 17 anos

3º ano do Colégio Santa Catarina de Sena, Belém

Professora: Arlete Santos

3º LUGAR

Isabella Rayane dos Santos Neri

3º ano da EEEM Madre Celeste, Ananindeua

Professor: Reinaldo José Sagica

A primeira colocada, Beatriz Pimentel, receberá um notebook. Fernanda Queiroz, segunda colocada, ganhará um tablet. Já Isabella Neri, terceira colocada, será premiada com um smartphone. Os professores orientadores também receberão os mesmos prêmios entregues aos três vencedores.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

