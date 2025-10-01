Capa Jornal Amazônia
Círio 2025

Diretoria da Festa divulga resultado do Concurso de Redação do Círio 2025

Edição número 31 do concurso premia duas estudantes de Belém e uma de Ananindeua

Rosana Pinto | Assessoria de Comunicação da Diretoria da Festa de Nazaré
fonte

Concurso de redação do Círio 2025 tem três vencedoras (Rosana Pinto / ASCOM DFN)

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou nesta segunda-feira (1º) o resultado do Concurso de Redação do Círio. Na 31ª edição, 104 alunos do ensino médio se inscreveram, sendo 33 da rede pública e 71 de escolas privadas, dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Soure, Salvaterra e Igarapé-Açu.

O tema da prova foi “A proteção da casa que partilhamos como ato cristão”, estimulando os estudantes a refletirem sobre o cuidado com a criação e a responsabilidade coletiva com o meio ambiente.

A cerimônia de entrega será realizada no dia 7 de outubro, na Casa de Plácido, a partir das 19h, após a missa de abertura do Círio 2025. “Cada edição do Concurso de Redação nos surpreende pela criatividade e sensibilidade dos jovens. Este ano, ao refletirem sobre a proteção da casa comum, eles mostraram que a fé em Nossa Senhora de Nazaré também inspira responsabilidade com a vida e com o futuro do planeta. Ver tantos talentos despontando, vindos de diferentes escolas e municípios, é uma alegria imensa e reforça o papel transformador da educação aliada à fé”, destaca Lilian Acatauassú, membro da Diretoria de Evangelização e organizadora do concurso.

Vencedores do Concurso de Redação do Círio 2025

1º LUGAR

Beatriz Pimentel Garcia, 17 anos

  • 3º ano do Colégio Ideal Augusto Montenegro, Belém
  • Professora: Amanda Cristina Coelho Pessoa

2º LUGAR

Fernanda Gabryella Leal Queiroz, 17 anos

  • 3º ano do Colégio Santa Catarina de Sena, Belém
  • Professora: Arlete Santos

3º LUGAR

Isabella Rayane dos Santos Neri

  • 3º ano da EEEM Madre Celeste, Ananindeua
  • Professor: Reinaldo José Sagica

A primeira colocada, Beatriz Pimentel, receberá um notebook. Fernanda Queiroz, segunda colocada, ganhará um tablet. Já Isabella Neri, terceira colocada, será premiada com um smartphone. Os professores orientadores também receberão os mesmos prêmios entregues aos três vencedores.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale, Águas do Pará e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Energéticos Bally, Econômico Comércio de Alimentos, FIEPA, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões, Sudam e Tramontina. Como apoiadores master Afya Educacional, Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Natura e Jefferson. E mais 114 apoiadores. 
 

