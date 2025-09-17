Saiba quem são os bispos celebrantes das missas do Círio 2025

Todos os anos, a Arquidiocese de Belém recebe bispos convidados de diversas arquidioceses e dioceses do Brasil para a celebração litúrgica das Missas do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Os convites são feitos pelo Arcebispo Metropolitano de Belém. A participação dos bispos tem como objetivo a evangelização durante a Quinzena do Círio (Quadra Nazarena). Na lista deste ano, estão Dom José Belisário da Silva, arcebispo emérito de São Luís do Maranhão, Dom Francisco Biasin, bispo emérito de Barra do Piraí, em Volta Redonda (RJ), Dom Bernardino Marchiò, bispo emérito de Caruaru, em Pernambuco, e os bispos do Regional Norte II (Pará e Amapá), incluindo os bispos anfitriões.

“Temos a ideia de que, durante a quinzena do Círio, a evangelização aconteça também na pregação dos bispos nas missas, dando continuidade ao que é realizado nas peregrinações nas casas das famílias. Um costume que introduzi logo nos primeiros anos foi o de promover três dias que chamo de retiro, com o mesmo pregador, seguindo uma sequência de temas, pregações e formação na vida de fé. Este ano será conduzido por Dom José Belisário da Silva, arcebispo emérito de São Luís do Maranhão (MA), nos dias 20, 21 e 22 de outubro”, explica Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito de Belém.

As missas da quinzena serão celebradas de 12 a 26 de outubro. Também há dois casos em que os bispos convidados presidirão, além da quadra nazarena, Dom Teodoro Mendes Tavares, bispo de Ponta de Pedras (PA), no dia 10 de outubro, às 19h, a missa de chegada do Traslado para Ananindeua e Marituba, no Santuário de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. Também o Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB, bispo de Macapá (AP), no dia 18 de outubro, às 14h, na Missa da Romaria da Juventude, na Paróquia São Miguel Arcanjo – Cremação. Por curiosidade, os dois já foram bispos auxiliares da Arquidiocese de Belém e, Dom Antônio, será a primeira vez que participará como bispo visitante.



Os bispos da Arquidiocese de Belém presidem a abertura, o encerramento do Círio e as romarias. Começando na sexta-feira (10), com Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, que presidirá às 7h a missa de saída do Traslado para Ananindeua e Marituba.

No sábado (11), a Missa da Saída da Romaria Fluvial, no Trapiche de Icoaraci, será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito, às 7h30. No mesmo dia, a missa da Trasladação, no Colégio Gentil Bittencourt, será presidida às 16h30 por Dom Julio Endi Akamine, arcebispo metropolitano.

No domingo (12), a Missa do Círio, na Catedral, será às 6h, presidida por Dom Alberto, e a missa de chegada, na Praça Santuário, prevista para às 12h30, por Dom Paulo. Já às 18h, a missa de abertura da Quinzena do Círio, na Basílica Santuário, será presidida por Dom Julio Endi Akamine.

Veja a lista completa

7/10 – 18h – Basílica Santuário.

Missa de Abertura Oficial do Círio de Nazaré 2025

Dom Júlio Endi Akamine, SAC

Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém

8/10 – 7h – Capela Bom Pastor

Missa de Abertura da Vigília de Adoração Preparatória ao Círio

Dom Paulo Andreolli, SX

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém



9/10 – 18h – Basílica Santuário

Missa de Apresentação do Manto

Dom Júlio Endi Akamine, SAC

Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém

10/10

7h – Basílica Santuário

Missa de Saída do Traslado para Ananindeua e Marituba

Dom Paulo Andreolli, SX

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

19h – Missa de Chegada do Traslado para Ananindeua e Marituba

Santuário de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa

Dom Teodoro Mendes Tavares

Bispo de Ponta de Pedras (PA)

11/10

7h30 – Trapiche de Icoaraci

Missa da Saída da Romaria Fluvial

Dom Alberto Taveira Corrêa

Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belém



16h30 – Colégio Gentil Bittencourt

Missa da Trasladação

Dom Júlio Endi Akamine, SAC

Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém

12/10

6h – Catedral

Missa do Círio

Dom Alberto Taveira Corrêa

Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belém

12h30 – Praça Santuário

Missa da Chegada do Círio

Dom Paulo Andreolli, SX

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém de Belém

18h – Basílica Santuário

Missa de Abertura da Quinzena do Círio

Dom Júlio Endi Akamine, SAC

Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém

13/10 – 18h – Basílica Santuário

Dom Irineu Roman, CSJ

Arcebispo Metropolitano de Santarém (PA)

14/10 – 18h – Basílica Santuário

Dom João Muniz Alves, OFM

Bispo do Xingu Altamira – PA

15/10 – 18h – Basílica Santuário

Dom Wilmar Santini, OC,

Bispo Prelado de Itaituba (PA)

16/10 – 18h – Basílica Santuário

Dom Carlos Verzeletti,

Bispo de Castanhal (PA)

17/10 – 18h – Basílica Santuário

Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM

Bispo de Óbidos (PA)

18/10

14h – Paróquia São Miguel Arcanjo -Cremação

Missa da Romaria da Juventude

Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB

Bispo de Macapá (AP)

18h – Praça Santuário

Dom Francisco Biasin

Bispo Emérito de Barra do Piraí – Volta Redonda (RJ)

19/10

7h – Praça Santuário

Missa da Romaria das Crianças

Dom Júlio Endi Akamine, SAC

Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém

18h – Basílica Santuário

Dom Bernardino Marchiò

Bispo Emérito de Caruaru (PE)

20/10, 21/10 e 22/10 – 18h – Basílica Santuário

Dom José Belisário da Silva, OFM

Arcebispo Emérito de São Luís do Maranhão (MA)

23/10– 18h – Basílica Santuário

Dom José Maria

Bispo de Abaetetuba (PA)

24/10 – 18h – Basílica Santuário

Dom Raimundo Possidônio Carrera da Mata

Bispo de Bragança (PA)

25/10

18h – Basílica Santuário

Dom Paulo Andreolli, SX

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém

26/10

07h – Basílica Santuário

Festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Procissão

Dom Paulo Andreolli, SX

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém



18h – Basílica Santuário

Missa de Encerramento da Quinzena do Círio

Dom Júlio Endi Akamine, SAC

Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém

27/10

6h – Praça Santuário

Subida da Imagem e Missa do Recírio

Dom Alberto Taveira Corrêa

Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belém