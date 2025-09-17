Saiba quem são os bispos celebrantes das missas do Círio 2025
A participação dos bispos tem como objetivo a evangelização durante a Quinzena do Círio (Quadra Nazarena)
Todos os anos, a Arquidiocese de Belém recebe bispos convidados de diversas arquidioceses e dioceses do Brasil para a celebração litúrgica das Missas do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Os convites são feitos pelo Arcebispo Metropolitano de Belém. A participação dos bispos tem como objetivo a evangelização durante a Quinzena do Círio (Quadra Nazarena). Na lista deste ano, estão Dom José Belisário da Silva, arcebispo emérito de São Luís do Maranhão, Dom Francisco Biasin, bispo emérito de Barra do Piraí, em Volta Redonda (RJ), Dom Bernardino Marchiò, bispo emérito de Caruaru, em Pernambuco, e os bispos do Regional Norte II (Pará e Amapá), incluindo os bispos anfitriões.
“Temos a ideia de que, durante a quinzena do Círio, a evangelização aconteça também na pregação dos bispos nas missas, dando continuidade ao que é realizado nas peregrinações nas casas das famílias. Um costume que introduzi logo nos primeiros anos foi o de promover três dias que chamo de retiro, com o mesmo pregador, seguindo uma sequência de temas, pregações e formação na vida de fé. Este ano será conduzido por Dom José Belisário da Silva, arcebispo emérito de São Luís do Maranhão (MA), nos dias 20, 21 e 22 de outubro”, explica Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito de Belém.
As missas da quinzena serão celebradas de 12 a 26 de outubro. Também há dois casos em que os bispos convidados presidirão, além da quadra nazarena, Dom Teodoro Mendes Tavares, bispo de Ponta de Pedras (PA), no dia 10 de outubro, às 19h, a missa de chegada do Traslado para Ananindeua e Marituba, no Santuário de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. Também o Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB, bispo de Macapá (AP), no dia 18 de outubro, às 14h, na Missa da Romaria da Juventude, na Paróquia São Miguel Arcanjo – Cremação. Por curiosidade, os dois já foram bispos auxiliares da Arquidiocese de Belém e, Dom Antônio, será a primeira vez que participará como bispo visitante.
Os bispos da Arquidiocese de Belém presidem a abertura, o encerramento do Círio e as romarias. Começando na sexta-feira (10), com Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, que presidirá às 7h a missa de saída do Traslado para Ananindeua e Marituba.
No sábado (11), a Missa da Saída da Romaria Fluvial, no Trapiche de Icoaraci, será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito, às 7h30. No mesmo dia, a missa da Trasladação, no Colégio Gentil Bittencourt, será presidida às 16h30 por Dom Julio Endi Akamine, arcebispo metropolitano.
No domingo (12), a Missa do Círio, na Catedral, será às 6h, presidida por Dom Alberto, e a missa de chegada, na Praça Santuário, prevista para às 12h30, por Dom Paulo. Já às 18h, a missa de abertura da Quinzena do Círio, na Basílica Santuário, será presidida por Dom Julio Endi Akamine.
Veja a lista completa
7/10 – 18h – Basílica Santuário.
Missa de Abertura Oficial do Círio de Nazaré 2025
Dom Júlio Endi Akamine, SAC
Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém
8/10 – 7h – Capela Bom Pastor
Missa de Abertura da Vigília de Adoração Preparatória ao Círio
Dom Paulo Andreolli, SX
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém
9/10 – 18h – Basílica Santuário
Missa de Apresentação do Manto
Dom Júlio Endi Akamine, SAC
Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém
10/10
7h – Basílica Santuário
Missa de Saída do Traslado para Ananindeua e Marituba
Dom Paulo Andreolli, SX
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém
19h – Missa de Chegada do Traslado para Ananindeua e Marituba
Santuário de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa
Dom Teodoro Mendes Tavares
Bispo de Ponta de Pedras (PA)
11/10
7h30 – Trapiche de Icoaraci
Missa da Saída da Romaria Fluvial
Dom Alberto Taveira Corrêa
Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belém
16h30 – Colégio Gentil Bittencourt
Missa da Trasladação
Dom Júlio Endi Akamine, SAC
Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém
12/10
6h – Catedral
Missa do Círio
Dom Alberto Taveira Corrêa
Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belém
12h30 – Praça Santuário
Missa da Chegada do Círio
Dom Paulo Andreolli, SX
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém de Belém
18h – Basílica Santuário
Missa de Abertura da Quinzena do Círio
Dom Júlio Endi Akamine, SAC
Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém
13/10 – 18h – Basílica Santuário
Dom Irineu Roman, CSJ
Arcebispo Metropolitano de Santarém (PA)
14/10 – 18h – Basílica Santuário
Dom João Muniz Alves, OFM
Bispo do Xingu Altamira – PA
15/10 – 18h – Basílica Santuário
Dom Wilmar Santini, OC,
Bispo Prelado de Itaituba (PA)
16/10 – 18h – Basílica Santuário
Dom Carlos Verzeletti,
Bispo de Castanhal (PA)
17/10 – 18h – Basílica Santuário
Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM
Bispo de Óbidos (PA)
18/10
14h – Paróquia São Miguel Arcanjo -Cremação
Missa da Romaria da Juventude
Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB
Bispo de Macapá (AP)
18h – Praça Santuário
Dom Francisco Biasin
Bispo Emérito de Barra do Piraí – Volta Redonda (RJ)
19/10
7h – Praça Santuário
Missa da Romaria das Crianças
Dom Júlio Endi Akamine, SAC
Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém
18h – Basílica Santuário
Dom Bernardino Marchiò
Bispo Emérito de Caruaru (PE)
20/10, 21/10 e 22/10 – 18h – Basílica Santuário
Dom José Belisário da Silva, OFM
Arcebispo Emérito de São Luís do Maranhão (MA)
23/10– 18h – Basílica Santuário
Dom José Maria
Bispo de Abaetetuba (PA)
24/10 – 18h – Basílica Santuário
Dom Raimundo Possidônio Carrera da Mata
Bispo de Bragança (PA)
25/10
18h – Basílica Santuário
Dom Paulo Andreolli, SX
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém
26/10
07h – Basílica Santuário
Festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Procissão
Dom Paulo Andreolli, SX
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém
18h – Basílica Santuário
Missa de Encerramento da Quinzena do Círio
Dom Júlio Endi Akamine, SAC
Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém
27/10
6h – Praça Santuário
Subida da Imagem e Missa do Recírio
Dom Alberto Taveira Corrêa
Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Belém
